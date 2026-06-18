Birželio 18-oji – Tarptautinė sušių diena

Manoma, kad pirmieji sušių prototipai atsirado Pietryčių Azijoje. Tuomet žuvis buvo konservuojama fermentuotuose ryžiuose, kurie po kurio laiko būdavo išmetami, o valgoma tik pati žuvis. Vėliau šis maisto ruošimo būdas paplito Kinijoje, o dar vėliau pasiekė Japoniją, kur ilgainiui išsivystė į šiandien visame pasaulyje žinomus sušius.
Šiuolaikiniai sušiai dažniausiai gaminami iš specialiai paruoštų ryžių, pagardintų ryžių actu, bei įvairių ingredientų – žuvies, jūros gėrybių, daržovių ar tofu. Populiariausi variantai gaminami su lašiša, tunu, avokadais, agurkais ar krevetėmis, o suktinukai dažnai vyniojami į džiovintų jūros dumblių lapus.
Sušiai vertinami ne tik dėl skonio, bet ir dėl maistinės vertės. Žuvyje gausu omega-3 riebalų rūgščių, jūros dumbliai yra vertingas jodo šaltinis, o ryžiai suteikia energijos ir organizmui reikalingų maistinių medžiagų. Dėl šios priežasties sušiai dažnai laikomi vienu sveikesnių greito maisto pasirinkimų.
Tarptautinės sušių dienos proga restoranai ir maisto mėgėjai visame pasaulyje organizuoja degustacijas, specialius pasiūlymus ir kulinarinius renginius. Ši diena yra puiki proga ne tik paragauti mėgstamų sušių, bet ir susipažinti su turtinga jų istorija bei Japonijos kulinarinėmis tradicijomis.
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