Birželio 9-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 9-oji, antradienis, 24 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 4.44 val., leidžiasi 21.52 val. Dienos ilgumas 17.08 val.
Mėnulis (delčia) teka 1.55 val., leidžiasi 14.30 val.
Vardadieniai:
Efremas, Gintas, Gintė, Felicijonas, Felicijus, Vitalija
Birželio 9-oji Lietuvos istorijoje:
1995 — Būtingėje surengta naftos terminalo statybos pradžios ceremonija.
2020 — dėl koronaviruso pandemijos atidėjus Tokijo olimpines žaidynes, Lietuvos krepšinio federacijos Vykdomasis komitetas pratęsė federacijos prezidento Arvydo Sabonio kadenciją dar metams, o naują vadovą išrinkti nusprendė po olimpiados.
Birželio 9-oji pasaulio istorijoje:
68 — nusižudė Romos imperatorius Neronas.
1781 — gimė anglų inžinierius, pagrindinis garvežio išradėjas, George Stephenson (Džordžas Stivensonas).
1870 — mirė anglų rašytojas Charles Dickens (Čarlzas Dikensas).
1898 — Kinijos ir Didžiosios Britanijos sutartimi Honkongas 99 metams išnuomotas britams.
1904 — įvyko pirmasis Londono simfoninio orkestro koncertas.
1928 — amerikiečiai Charles Kingsford-Smith (Čarlzas Kingsfordas-Smitas) ir Charles Ulm (Čarlzas Ulmas) pirmieji perskrido Ramųjį vandenyną.
1940 — II pasauliniame kare Norvegijos kariuomenė pasidavė naciams.
1984 — pranešta apie didžiulius sugriovimus ir nuostolius per aviacijos antskrydžius virš Irano ir Irako teritorijų visame 1180 kilometrų abiejų šalių pasienyje.
1991 — 24-ių JT atstovų delegacija atvyko į Bagdadą prižiūrėti Irako cheminių ginklų sunaikinimo programos.
1992 — Italijos policija šalies pietuose areštavo daugiau nei 700 asmenų, susijusių du mafija.
2009 — iš Paryžiaus muziejaus pavogtas kelių milijonų eurų vertės Pablo Picasso (Pablo Pikaso) eskizų albumas, laikytas stiklinėje dėžėje, kuri buvo palikta neužrakinta.
2022 — JT pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios visoje Europoje užregistruota beveik 5 mln. ukrainiečių pabėgėlių.
Birželio 9-oji šou pasaulyje:
1916 — gimė elektrinės gitaros pradininkas Les Paul (Lesas Polas).
1941 — gimė grupės „Deep Purple“ klavišininkas Jon Lord (Džonas Lordas).
1963 — gimė aktorius Johnny Depp (Džonis Depas).
1969 — „The Rolling Stones“ gitaristas Brian Jones (Brainas Džounsas) paskelbė paliekąs grupę dėl besiskiriančių jo ir kitų grupės narių muzikavimo idėjų.
1981 — gimė žydų kilmės JAV aktorė Natalie Portman (Natali Portman).
1989 — amerikiečių dainininkas Prince (Pricas) įrašė dainą „Batdance“.
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