Būkite pasiruošę: pasienio rajonuose – didžiuliai teisėsaugos reidai

Anot policijos, nuo lapkričio 24 d. kiekvieną vakarą ir naktį vykdomas sustiprintas patruliavimas pasienio rajonuose. Pranešama, kad minėtose vietovėse patruliuoja bendri policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos ekipažai.
„Pareigūnai tikrina įtartinus asmenis, transporto priemones ir jose vežamus daiktus. Kartu su pareigūnais dirba ir policijos kinologai, o esant poreikiui pasitelkiami ir kitų tarnybų ar padalinių pareigūnai“, – nurodo Policijos departamentas.
Per penkias šios savaitės paras iš viso patikrinta daugiau kaip 1,5 tūkst. asmenų, beveik 1,3 tūkst. automobilių, surašytas 21 protokolas už įvairius administracinius nusižengimus.
„Nenustebkite, jei būnant pasienio ruožuose, jus sustabdys pareigūnai, paprašys atidaryti bagažinę ar parodyti asmeninius daiktus. Prašome gyventojų elgtis atsakingai, vykdyti teisėtus pareigūnų reikalavimus“, – pranešime cituojamas Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Sigitas Šemis.
Policija atkreipia dėmesį, kad aktyvios prevencinės priemonės pasienyje vyks ir toliau.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – praėjusį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Kaip skelbta praeitą savaitę, Lietuvos pasieniečių koordinuojamos operacijos visoje šalyje metu buvo sulaikyti su kontrabanda susiję asmenys.
Operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
Kratų metu rasta ginklų, kontrabandinių cigarečių bei neteisėtų rūkalų gabenimui oru skirtų GPS įrenginių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 asmenų, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
