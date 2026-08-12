Dalinis saulės užtemimas Lietuvoje: pasidalijo naudingu žemėlapiu

Anot jų, Lietuvoje galėsime stebėti dalinį Saulės užtemimą, kurio metu Mėnulis uždengs iki 4/5 Saulės disko.
„Palankiausios sąlygos stebėti šį astronominį reginį bus pajūryje (dėl atviro horizonto), kur bus uždengta iki 81–82 proc. į jūrą besileidžiančios Saulės disko (maksimumo metu ji bus prie horizonto). Jeigu nebūsite pajūryje, tuomet ieškokite aukštos kalvos, pastato ar didesnio ežero, nuo kur matytųsi horizontas vakarinėje dangaus pusėje“, – feisbuko paskyroje rašė meteorologai.
Planuojantiems stebėti dalinį Saulės užtemimą būtina tinkamai pasiruošti.
„Nors Saulė jau bus arti horizonto, tačiau nežiūrėkite į ją tiesiogiai. Būtini geri tamsinti akiniai su UV filtru arba dar geriau specialūs akiniai, pritaikyti Saulės užtemimų stebėjimams. Iš bėdos (trumpam pažiūrėjimui) gali tikti seno fotoaparato juostelė ar pan. Debesuotumo prognozės rodo, jog daugelyje šalies vietovių debesys neturėtų sutrukdyti“, – rašė tarnyba.
Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis.
Šią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena–dvi vadinamosios krintančios žvaigždės.
Nemažoje Europos dalyje, įskaitant Ispaniją, trečiadienį bus matomas visiškas Saulės užtemimas ir milijonai žmonių ta proga rengiasi stebėti dangų.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienio naktį lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, silpnas. Žemiausia temperatūra 6–11, pajūryje 12–15 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Penktadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Šeštadienį lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, dieną, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18, dieną 25–30 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 12 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 22 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 22 cm, stebimas Ventoje ties Leckava. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 13–23, ežeruose – 19–23, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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