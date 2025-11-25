Dar vienas skubus įspėjimas dėl sniego: kaukė gyventojų telefonai

„Lapkričio 26-osios dieną ir naktį į lapkričio 27-ą Lietuvoje, išskyrus vakarinius rajonus, numatomos sudėtingos oro sąlygos: smarkiai snigs, formuosis šlapio sniego pavojinga apdraba. Numatomos apsunkintos eismo sąlygos, gali lūžti medžių šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas“, – rašoma išplatintame pranešime.
Gali lūžti medžių šakos, sutrikti elektros energijos tiekimas.
Kaip antradienį savo „Facebook“ puslapyje pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT), trečiadienio rytą pietiniuose Lietuvos rajonuose bus pasiektas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis.
Antroje trečiadienio pusėje ir naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį smarkus snygis ir šlapdriba išplis į daugelį šalies rajonų.
Pasak sinoptikų, sudėtingiausios sąlygos savaitės viduryje prognozuojamos pietinėje, rytinėje ir centrinėje šalies dalyse.
Dėl to LHMT rekomenduoja nuo antradienio vakaro iki ketvirtadienio vakaro atidėti nebūtinas keliones, vengti aukštų ir senų medžių, po jais nestatyti automobilių, nes šlapio sniego prislėgtos šakos gali nulūžti, nutraukti elektros linijas.
Žiemos reiškinių kompleksas laikomas stichiniu meteorologiniu reiškiniu.
Sinoptikai taip pat pateikė sniego storio dangos prognozę. Iš žemėlapio galima matyti, kad storiausia sniego danga ketvirtadienio rytui prognozuojama pietvakarių Lietuvoje, ypač pasienio ruože tarp Kybartų ir Lazdijų.
Orų prognozė
Savaitės vidurys bus sniegingas, bet nuo penktadienio įsivyraus sausesni orai.
TREČIADIENIO NAKTĮ vietomis, daugiausia Pietų Lietuvoje, krituliai, vyraus sniegas. Kai kur lijundra, šlapio sniego apdraba. Vėjas šiaurės rytų, 6–11 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, kai kur 0–2 laipsniai šilumos.
TREČIADIENIO DIENĄ krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 8–13 m/s. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
KETVIRTADIENĮ daugelyje rajonų krituliai, naktį vietomis smarkūs (vyraus sniegas, šlapdriba). Naktį daug kur formuosis šlapio sniego apdraba. Kai kur plikledis, lijundra. Vėjas naktį šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
PENKTADIENIO naktį kai kur silpni krituliai. Dieną be žymesnių kritulių. Plikledis. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–3 laipsniai šilumos, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
ŠEŠTADIENĮ žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
SEKMADIENĮ vietomis nedideli krituliai. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai.
Naujausi komentarai