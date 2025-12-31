Davidonytė: asociacija kvietimą dalyvauti darbo grupėje dėl LRT pataisų gavo tik trečiadienį ryte

„Oficialų kvietimą gavome tik šį rytą, spręsime, dar nesame priėmę jokių sprendimų“, – Eltai teigė B. Davidonytė.
Pirmasis darbo grupės posėdis įvyko antradienį. Vis dėlto, posėdis nebuvo sklandus – opozicijos deleguoti parlamentarai kritikavo organizavimo tvarką – kodėl nebuvo oficialiai paviešinti darbo grupėje dirbsiantys parlamentarai bei kodėl susitikimas sušauktas taip skubiai, praėjus vos kelioms valandoms po Seimo valdybos.
Be to, opozicija kritikavo ir tai, kad dėl skubiai suorganizuoto posėdžio į darbo grupę įtrauktos žurnalistų atstovaujančios organizacijos neturėjo pakankamai laiko apsvarstyti, ką į šią grupę deleguos.
B. Davidonytė taip pat akcentavo, jog susidaro įspūdis, kad valdantieji viską daro skubos tvarka ir nestabdo LRT pataisų svarstymo „buldozeriu“.
„Jau pirmas (darbo grupės – ELTA) posėdis organizuotas politikų nelaukiant anksčiau įtrauktų, bet savo narių deleguoti taip pat nespėjusių, žurnalistų atstovų. Dabar bus antrasis, kai per kelias valandas mūsų prašoma deleguoti atstovą, žinant, kad paskutinę metų dieną bet kokiai organizacijai, kurios valdyba turi susirinkti ir priimti oficialius sprendimus, surinkti reikalingą kvorumą bus labai sunku tiesiog fiziškai“, – tvirtino ji.
Darbo grupėje iš viso dalyvaus dar 4 žurnalistus atstovaujančios organizacijos. Internetinės žiniasklaidos asociacija delegavo organizacijos pirmininkę Liną Bušinskaitę, Lietuvos žurnalistų sąjunga delegavo savo narį Edmundą Budvytį, tuo metu Regionų žiniasklaidos poziciją atstovaus Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos pirmininkas Alvydas Balčiūnas. Savo ruožtu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė teigė, jog iš visuomeninio transliuotojo įtrauktas tik vienas Žurnalistų iniciatyvinės grupės atstovas, kuris formaliai net neatstovauja transliuotojo.
Kaip skelbta, Seime antradienį pirmą kartą susirinko dėl LRT įstatymo pataisų suburta darbo grupė. Prieš darbo grupės posėdį susirinkusi Seimo valdyba nusprendė į darbo grupės, diskutuosiančios dėl LRT įstatymo pataisų, sudėtį vietoje Medijų tarybos įtraukti Žurnalistų profesionalų asociaciją.
Iš viso darbo grupę sudarys 17 narių: 12 parlamento ir 5 žiniasklaidos organizacijų atstovai.
ELTA primena, kad gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Kultūros komiteto Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turės patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą. Tai tikimąsi padaryti iki vasario 14 d.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimo dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos – prie Seimo vyko protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.
Naujausi komentarai