Dėl galimų provokacijų – sustiprinta apsauga

„Labai įvairią įrangą turime. Viena pagrindinių – 50 kalibro kulkosvaidis. Jis turi niuansų – taikos metu jį sudėtinga panaudoti, gali iškilti pavojus gyventojams. Tačiau artimiausiu metu planuojame įsigyti šaudmenų, kurie būtų daug saugesni ir kuriuos galėtume drąsiai naudoti ir taikos metu“, – pasakojo Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas.
Prie SGD terminalo naujuoju kateriu plaukė ir vidaus reikalų ministras. Jis domėjosi, kaip saugomas energetinės nepriklausomybės simboliu vadinamas terminalas. Įsitikino, kad tai daroma visą parą, pasitelkiant ir kariuomenę.
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„Kariuomenė padeda mums tam tikrose vietose atlikti tam tikras funkcijas. Nelabai galiu vardyti, ką jie vykdo, bet realiai jie savo pajėgomis remia mus pagal tai, koks yra Viešojo saugumo tarnybos poreikis“, – aiškino V. Grabauskas.
SGD terminalas turi antidroninę sistemą, povandenines, antžemines ir oro apsaugos priemones. Saugomas ir į terminalą gabenamas krovinys. Į Klaipėdą atplaukusius dujovežius lydi antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
„Kuo geresnė apsauga, tuo geriau valstybei“, – sakė V. Grabauskas.
Teigiama, kad incidentų uoste ar prie kitų strateginių objektų neužfiksuota. Aplink uostą ar oro uostus ramybę drumsdavo tik dronai. Įdiegus bepiločių orlaivių aptikimo sistemas, vien Palangos oro uoste buvo susektos kelios dešimtys pažeidėjų. Visi jie – pramogautojai. Tarnybos viliasi, kad susidorotų ir tuo atveju, jei dronai neštų sprogstamąjį užtaisą.
„Turime tam tikrus prietaisus, tokius kaip radijo bangų slopintuvai, kuriuos galime panaudoti prieš dronus. Tačiau ne paslaptis, kad ne prieš visus dronus jie veiksmingi. Todėl turime ir kai kurių kinetinių priemonių, turime 50 kalibro kulkosvaidžius ir kai kurias kitas priemones, apie kurias irgi nelabai norėčiau kalbėti“, – pasakojo V. Grabauskas.
Papildomos priemonės ir kariai pasitelkti liepos pabaigoje, susirūpinus dėl galimų provokacijų ar sabotažo prieš strateginius objektus. Sustiprinta apsauga pratęsta iki metų pabaigos.
„Tos grėsmės, kurias turėjome, yra likusios, jos nėra pakitusios. Bet mes prevenciškai, matydami, kokiomis sąlygomis gyvename, kokia geopolitinė realybė, stipriname apsaugą, kad nereikėtų ateityje gailėtis, jog galėjome padaryti, bet nepadarėme“, – sakė M. Katelynas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė apie žvalgybos informaciją, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione, įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą.
Sustiprinta penkių objektų apsauga. Be SGD terminalo, akylai saugomi Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalas, Alytaus elektros jungties skirstykla bei transformatorių pastotės ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
„Kalbant apie sustiprinimą, finansavimas skiriamas iš einamųjų lėšų. Nėra taip, kad viskas fokusuojasi tik į vieną papildomą eilutę. Generolas neleis sumeluoti – valstybės saugumui, vidaus saugumui lėšų niekada nebus per daug ir tikrai rasime, kur jas panaudoti“, – kalbėjo M. Katelynas.
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