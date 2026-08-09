Dėl gyvūnų stveriasi už galvų: nedelsiant tenka konfiskuoti

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, šiemet iš penkiolikos laikytojų konfiskuotas 161 gyvūnas – 135 augintiniai ir 26 ūkiniai gyvūnai. Pernai iš 21 laikytojo buvo paimti 64 augintiniai ir 5 ūkiniai gyvūnai.
VMVT teigia, kad pastaraisiais metais daugėja ne pavienių neatsakingų laikytojų atvejų, o gyvūnų kaupimo, taip pat aplaidžios ūkinių gyvūnų priežiūros. Vieno iš jų atveju, naujos saugios vietos teko ieškoti net 30 neprižiūrėtų galvijų.
„Kai paimamas didelis kiekis ūkinių gyvūnų, pagrindiniu iššūkiu tampa rasti jiems tinkamą, saugią globą bei užtikrinti sklandų procesą. Gyvūnus reikia saugiai nugabenti į naują vietą, juos gydyti, užtikrinti tinkamą globą. Tokios situacijos dar kartą įrodo, koks svarbus yra visuomenės budrumas bei vietos institucijų, tokių kaip savivaldybės įsitraukimas“, – pranešime cituojama VMVT Gyvūnų gerovės skyriaus vedėja Kristina Ulienė.
Gyvūnus reikia saugiai nugabenti į naują vietą, juos gydyti, užtikrinti tinkamą globą.
Pasak jos, apie pastebėtas kritines gyvūnų laikymo sąlygas pranešus anksčiau, situaciją galima suvaldyti sklandžiau ir greičiau.
Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, laikiną gyvūnų paėmimą bei globą dar iki institucijų priimamo nutarimo ar teismo sprendimo privalo užtikrinti šalies savivaldybės.
VMVT kas ketvirtį vidutiniškai gauna apie 300 pranešimų dėl gyvūnų gerovės ir galimo žiauraus elgesio. Maždaug trečdalis jų pasitvirtina.
Už nustatytus pažeidimus gali būti taikomos baudos ir poveikio priemones – gyvūnų konfiskavimas ar draudimas juos laikyti.
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