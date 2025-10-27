Dėl kontrabandinių balionų grėsmės į posėdį renkasi Nacionalinio saugumo komisija

Ji ketina aptarti susidariusią situaciją ir galimus sprendimo būdus.
Premjerė Inga Ruginienė praėjusios savaitės viduryje žadėjo, kad situacijai kartojantis gali būti ilgesniam laikui uždaryta siena su Baltarusija.
Šiuo metu į šalį galima patekti per du pasienio punktus. Jie sekmadienį vakare buvo uždaryti iki kol sprendimą dėl jų priims Nacionalinio saugumo komisija.
Šalies vadovas Gitanas Nausėda taip pat siūlo svarstyti galimybę riboti Kaliningrado tranzitą, tačiau pabrėžia, kad sprendimus priims Vyriausybė.
Sekmadienį vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po susitikimo su kariuomenės ir vidaus tarnybos institucijų vadovais pareiškė, kad tarnybos nedelsiant imsis naujų priemonių, siekiant užkardyti kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamas grėsmes, tačiau jų neviešino dėl saugumo.
Kaip skelbė BNS, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos tris dienas iš eilės buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.
Iš viso praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus.
