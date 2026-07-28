Dėl milijoninių nuostolių – nerimą kelianti žinia

Šiais metais ne vieno ūkininko laukai smarkiai nukentėjo nuo lietaus ir krušos. Pasak Šiaulių krašto ūkininko Irmanto Gaučiaus, labiausiai nukentėjo kviečiai.
Kiekvienais metais žalos daugėja. Metai tampa vis labiau nenuspėjami.
„Buvo šiek tiek krušos, tad ji pažeidė pasėlius, tačiau daugiausia žalos padarė gausus lietus ir vėjas. Kilo audra ir pasėlius suguldė“, – pasakojo Šiaulių ūkininkų sąjungos pirmininkas.
Anot žalų ekspertų, šiemet pažeisti plotai yra milžiniški.
„Pažeistas plotas viršija 50 tūkst. hektarų ir šis skaičius didėja. Didžiausia rizika – javų išgulimas. Pažeista daugiau nei 45 tūkst. hektarų“, – teigė „VH Lietuva“ vadovas Martynas Rusteika.
Pavasarį augalams esą trūko lietaus, o kritiniu metu juos užklupo audros ir liūtys.
„Kiekvienais metais žalos daugėja. Metai tampa vis labiau nenuspėjami, tad daugėja ir įvairių žalų“, – pažymėjo I. Gaučius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Nukentėjo ne tik grūdai – smarkiai pažeistos ir daržovės, o didžiausi nuostoliai fiksuojami svogūnų laukuose.
„Nuostoliai viršija 200 proc. draudimo įmokų sumos“, – aiškino M. Rusteika.
Ūkininkai įspėjo, kad išgulę pasėliai blogins grūdų kokybę, o tai gali atsiliepti ir maisto kainoms.
„Išgulusį pasėlį sunkiau nuimti, derlius būna mažesnis, didėja ligų tikimybė, gali suprastėti kokybė“, – vardijo Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas.
„Dėl prastėjančios kokybės viskas bus blogai. Išgulę kviečiai negauna maisto medžiagų, o mažesnė jų kaina gali reikšti labai didelį pajamų netekimą“, – tvirtino I. Gaučius.
Plečiasi ir nukentėjusių ūkių žemėlapis esą anksčiau labiausiai kentėdavo Vidurio Lietuvos ūkininkai, o dabar žalos fiksuojamos visoje šalyje.
„Didžiausi nuostoliai fiksuojami Joniškio, Šakių, Vilkaviškio ir Kėdainių rajonuose – ten, kur yra Lietuvos aruodai ir daugiausia užsiimama augalininkyste“, – nurodė M. Rusteika.
Šiemet sudėtinga ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ūkininkų padėtis – Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje ūkius labiausiai alina sausra.
„Dabar liepa, o ūkininkavimo sezonas tik prasideda. Žalų kompensacijoms ūkininkams jau išmokėjome daugiau nei pusę visiems metams suplanuotų išmokų. Matome, kad patirtos žalos yra labai didelės, situacija rimta“, – komentavo Baltijos šalių koordinatorius Januszas Pavelas.
Itin rimta situacija fiksuojama ir kituose ūkiuose.
„Didžiulių nuostolių patyrė obuolių ūkiai. Beniliukso šalyse kruša pažeidė daugybę ūkių, o Italijoje, Veronos ir Venecijos regionuose, tornadai bei kruša niokoja vynuogynus“, – pasakojo J. Pavelas.
Audringi orai tuština ūkininkų pinigines. Uždirbti darosi vis sunkiau, tad ūkininkų teigimu, kolegos iš šio verslo traukiasi vienas po kito.
„Ūkininkai traukiasi labai masiškai. Anksčiau iš rinkos pasitraukdavo smulkieji, o dabar traukiasi ir vidutiniai šeimos ūkiai. Lieka modernūs, stambėjantys ūkiai“, – sakė D. Ufartas.
„Tiek trąšų, tiek kuro kainos kyla, todėl ūkininkauti tampa labai sudėtinga“, – pabrėžė I. Gaučius.
Pernai Lietuvos ūkininkams išmokėta daugiau nei 19 mln. eurų kompensacijų. Šiemet nuostoliai gali būti dar didesni, nes jau dabar užfiksuota daugiau nei 5 mln. eurų žalos.
(be temos)