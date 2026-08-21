Dėl numatomos audros tarnybos stiprina pajėgumus

Šalinti galimus elektros tiekimo sutrikimus pasiruošusios 110 operatyvinių brigadų ir 26 dispečeriai – du kartus daugiau nei įprastą savaitgalį, pranešė ESO.
Tuo metu „Kelių priežiūra“ informavo, kad jos padaliniuose bus nuolatinis budėjimas, jau parengta technika ir įranga, budės daugiau kelininkų. Be to, papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos, pralaidos ir kiti vandens nutekėjimo elementai, įvertinama jų būklė bei pralaidumas.
„Gyventojų prašome pasiruošti stichijai bei laikytis atsargumo – iš balkonų ir terasų išnešti nepritvirtintus daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, jei įmanoma, atsisakyti nebūtinų kelionių, o būnant lauke laikytis saugiu atstumu nuo oro linijų ar tinklo elementų“, – pranešime teigė ESO komunikacijos projektų vadovas Linas Toleikis.
Anot „Kelių priežiūros“, intensyvaus lietaus metu ant važiuojamosios dalies gali susidaryti vandens sankaupos, todėl būtina įvertinti riziką ir laikytis saugaus atstumo, vengti staigių manevrų.
Savo ruožtu sostinės tvarkymo įmonė „Grinda“ pranešė, kad esant labai intensyviam lietui net ir tvarkingai veikianti nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandenį, todėl kai kuriose Vilniaus vietose gali būti apsemtos gatvės.
Kaip rašė BNS, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, šeštadienį orus lems pietinis ciklonas, pūs smarkus vėjas, Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos.
Sinoptikė Edita Gečaitė penktadienį teigė, kad situacija artimiausią parą kai kur bus labai pavojinga dėl numatomo smarkaus, o kai kuriose vietose labai smarkaus vėjo.
Anot jos, artėjančią parą tikėtina, jog dėl stipraus vėjo lūš medžiai, šakos, bus elektros tiekimo sutrikimų.
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