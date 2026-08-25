Dėl savaitgalį siautusios audros Telšių rajone paskelbta ekstremali situacija

„Potvarkį (dėl ekstremalios situacijos – BNS) pasirašiau prieš kelias minutes, – BNS teigė rajono vadovas Tomas Katkus. – Iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, patvindė melioracijos kanalus, gatves tam tikrose vietose.“
Pasak jo, ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą.
„Ūkininkai turi kitą niuansą, kad jeigu jie neužaugina tiek derliaus, kiek yra įsipareigoję užauginti, ir to nepadaro dėl ekstremalios padėties, jie tada atpalaiduojami nuo tų įsipareigojimų“, – kalbėjo Telšių rajono meras.
Jis teigė kol kas negalintis pasakyti, kokio dydžio žala padaryta.
„Nespekuliuosiu tomis sumomis, bet tai tikrai nebus milijonai“, – sakė rajono vadovas.
Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Iki šiol elektros vis dar neturi apie 70 tūkst. vartotojų.
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