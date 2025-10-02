„Delfi“ išdalino „Lietuvos įtakingiausiųjų“ apdovanojimus

„Delfi“ vyr. redaktorė Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė atidarydama šventinį renginį linkėjo visiems, kad buvimas įtakingiausiais nebūtų vien tuščiais žodžiais, o įpareigojimas būti tikrais lyderiais ir atsirasti tada, kai visuomenėje jų balso labiausiai reikia.
„Valstybė gyvena neramiais laikais, tiek viduje, tiek išorėje, žmonėms sunku susiprasti, kas vyksta, ir mes, kaip žiniasklaida, keliame sau uždavinį ne tik skelbti žinias apie įvykius, naujienas, sprendimus, bet ir padėti susiorientuoti, paaiškinti, kas vyksta“, – kalbėjo ji.
Įtakingiausiu politiku paskelbtas prezidentas Gitanas Nausėda. Už jį apdovanojimą atsiėmė vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
Įtakingiausiu žiniasklaidos atstovu išrinktas Edmundas Jakilaitis.
„Tikiuosi, kad mūsų žodžiai, įvertinimai, darbai, titulai yra tik viena kryptimi, tam, kad mūsų visų tėvynė, valstybė taptų stipresne, kad čia būtų šalis, kurioje visuomenė galvoja savo galva. Vertinkim žmones pagal jų darbus, pagal tai, ką jie padarė praeityje, ką pasiekė, o ne pagal tai, kas garsiau rėkia“, – atsiimdamas apdovanojimą kalbėjo jis.
Įtakingiausias verslininku tapo bendrovės „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis. Įtakingiausiu visuomenininku paskelbtas Andrius Tapinas, o įtakingiausia tarnautoja – generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
„Džiugu, kad prokuroro darbas matomas vis labiau ir vertinamas vis labiau, nes ne kiekvienas darbas yra matomas ir suprantama, kiek reikia įdėti darbo, kad nusikaltimas būtų ištirtas ir kalti asmenys būtų perduoti į teismą ir nuteisti“, – sakė N. Grunskienė.
Įtakingiausias sportininkas – Mykolas Alekna. Už jį apdovanojimą atsiėmę tėvai Virgilijus ir Kristina vylėsi, kad jis buvo įvertintas už vertybes, tokias kaip kompetencija, atsidavimas darbui ir ekspertiškumas tame, ką jis daro.
Specialus „Delfi“ apdovanojimas buvo skirtas Rokui Masiuliui, „Litgrid“ vadovui už paskutinį Lietuvos nepriklausomybės žingsnį atsiskiriant nuo rusiškos energetikos sistemos.
„Lietuvos įtakingiausieji“ – jau vienuolika metų organizuojamas „Delfi“ projektas, kasmet sulaukiantis didelio dėmesio ir atgarsių visuomenėje. Bendradarbiaujant su tyrimų bendrove „Spinter“ ir žurnalu „Reitingai“, aiškinamasi, kas Lietuvoje yra įtakingiausi žmonės plačiosios visuomenės ir elito atstovų nuomone. Šiemet, sukūrus ir pritaikius specialią metodiką, pirmą kartą bus paskelbtas ir jungtinis sąrašas.
Jau nuo kitos savaitės naujienų portalas „Delfi“ pradės skelbti pilnus įtakingiausiųjų sąrašus, kuriuose bus galima pamatyti tiek bendrą rezultatą, tiek palyginti visuomenės ir elito nuomones, taip pat dalyvauti balsavime pasidalinant savo nuomone.
Naujausi komentarai