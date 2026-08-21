Demokratų lyderis: seksualinių nusikaltėlių registras turėtų būti nediskutuotinas reikalas

„Seksualinių nusikaltėlių registras – ir ne tik kalbant apie vaikus, tačiau ir apie suaugusiuosius – turėtų būti nediskutuotinas reikalas. Nacionalinė duomenų bazė su prievole pateikti pažymą darbinantis į bet kokį darbą, teikiant bet kokias paslaugas vaikams, pažeidžiamiems žmonėms, smurtą jau patyrusioms aukoms – yra visiškai nesudėtingai įgyvendinamas reikalavimas“, – teigiama V. Sinkevičiaus išplatintame pranešime spaudai.
Bandymai pateisinti prieš nepilnametį nusikaltusį kunigą, europarlamentaro teigimu, simbolizuoja abejingumą tiek aukai, tiek ir visai religinei bendruomenei.
„Atskirai derėtų pabrėžti, kokio lygio perversija yra mėginti teisinti prieš vaiką nusikaltusį dvasininką – apie dvasios tyrumo svarbą pamokslaujantį žmogų, kuris nulipęs nuo sakyklos savo menkumu visų pirma ir suniokoja tyrą vaiko sielą. Kaip tikintis žmogus negaliu suvokti, kaip kai kurie žmonės gali apeliuoti į atlaidumą. Tai ne atlaidumas, o abejingumas – ir prieš auką, ir prieš visą religinę bendruomenę“, – pabrėžia demokratų lyderis.
Be to, V. Sinkevičiaus nuomone, ginčytis dėl to, kuri priemonė tokio pobūdžio nusikaltimus galėtų užkardyti, yra „per didelė prabanga“ Lietuvai, nes, anot jo, net ir visas jų paketas tokių nusikaltimų nesustabdys.
„Individualus rizikos vertinimas, medikamentinis gydymas, psichoterapija, nusikaltėlių registras ir aiškūs stebėsenos protokolai yra turbūt mažiausiai, ką galime dėl to padaryti“, – akcentuoja politikas.
Be kita ko, svarbiausiu visuomenės prioritetu politikas išskyrė dėmesį seksualinių nusikaltimų aukoms. Jo teigimu, psichologų teikiamos paslaugos joms turėtų būti teikiamos nemokamai, atsižvelgiant į seksualinės prievartos sukeliamą žalą sveikatai.
„Nepamirškime aukų, nes bausmė nusikaltėliams dažnu atveju nepalieka nė įbrėžimo, atvirkščiai yra ilgame aukos gijimo kelyje, kuris įprastai nesibaigia visą gyvenimą. Atsižvelgiant į tai, net ir prie esamo psichikos sveikatos paslaugų deficito, seksualinės prievartos aukos turėtų sulaukti šių paslaugų nemokamai. Visą gyvenimą“, – sako V. Sinkevičius.
„Nes dažna auka visą gyvenimą savyje nešiosis kaltę arba gėdą, o dažniausiai abu. Tačiau šie žmonės niekada neturėtų dėl ko jausti nei kaltės, nei gėdos, nes jie nieko nenuvylė – tai visuomenė juos nuvylė, nes tai ne jų darbas buvo susikurti sau saugią erdvę, ypač kalbant apie vaikus“, – pabrėžia europarlamentaras.
Penktadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su beveik 30 parlamentarų registravo pataisas, numatančias viešo seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro sukūrimą. Pagal siūlymą, jame būtų viešinamos seksualinius nusikaltimus prieš vaikus padariusių asmenų pavardės ir kiti duomenys, o tokia informacija būtų prieinama penkerius metus nuo bausmės atlikimo arba paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės pabaigos. Vėliau jie turėtų būti pašalinti.
Kaltinimai dviem kunigams
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę Generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos Katalikų Bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje.
Dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus kunigas, kaip įtariama, galėjo vykdyti daugiau kaip 20 metų.
Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turiniu.
Nors Generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti, šiais nusikaltimais kaltinami kunigai – 56-erių T. Švedavičius ir 51-erių R. Peciunas.
Vasario 26 d. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu T. Švedavičiui turtui buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Šį ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas šį apribojimą pratęsė dar pusei metų.
Kaip anksčiau kalbėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas dvasininkas T. Švedavičius savo kaltę pripažįsta, prašosi būti atleistas iš kunigystės bei žada nukentėjusiems atlyginti žalą. Tuo metu kunigas R. Peciunas savo kaltę neigia.
(be temos)