Dešimtys įmonių įsipareigojo finansiškai remti karinę tarnybą pasirinkusius darbuotojus

„Rugsėjį kreipėmės į Lietuvos darbdavius su labai paprasta idėja. Jeigu jūsų darbuotojas savo noru nusprendžia devyniems mėnesiams palikti darbo vietą ir tarnauti Lietuvai, parodykite, kad jūs stovite šalia jo. Sąmoningai nenurodėme, kiek darbdavys turi mokėti ir kokį modelį pasirinkti. Įmonės yra skirtingos, svarbiausia yra pats principas. Darbuotojas priima sprendimą ginti bendrą reikalą, darbdavys saugo jo nugarą“, – kalbėjo asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas Tomas Godliauskas.
Pasak jo, per pirmąją iniciatyvos savaitę prie jos prisijungė „Telia“, „Maxima“, „Hostinger“, „Omnisend“, „Artea“ bankas ir visa „Tesonet“ grupė. Šį trečiadienį apie prisijungimą paskelbė „Tele2“.
„Tai yra įmonės, kuriose kartu dirba beveik 20 tūkstančių žmonių. Ir darbdaviai jungiasi toliau. (...) Lietuvoje yra daug noro prisidėti prie valstybės gynybos, kartais reikia tik impulso ir konkretaus būdo veikti. Ši iniciatyva nėra apie pinigus. Po devynių mėnesių į įmonę grįžta žmogus, mokantis disciplinos, atsakomybės, lyderystės, iniciatyvos ir darbo komandoje. Būtent tokių žmonių ieško kiekviena stipri organizacija“, – sakė T. Godliauskas.
Pirmieji prie iniciatyvos prisijungę darbdaviai savo įsipareigojimą patvirtino parašais.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog tai įrodymas, kad „mūsų verslas yra patriotiškas, mūsų verslas myli savo tėvynę ne deklaracijomis, o labai konkrečiais darbais“.
„Aš noriu jums padėkoti už solidarumą, už tai, kad iniciatyvos yra ne kažkieno nuleidžiamos iš viršaus, o gimsta čia ir dabar ir jos, kaip ta galinga Baltijos banga, įgyja vis daugiau jėgos, apima vis daugiau dalyvių ir neša mus į priekį. Aš neabejoju, kad tas priekis, ta ateitis yra šviesi“, – kalbėjo šalies vadovas.
Kaip skelbė asociacija „Visuotinė gynyba“, dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, kas mėnesį mokės po 2,3 tūkst. eurų prieš mokesčius visu tarnybos laikotarpiu.
Vidutiniam darbo užmokesčiui artima finansine paskata bendrovės siekia, kad darbuotojo sprendimas tarnauti valstybei leistų išlaikyti asmeninį bei šeimos finansinį saugumą.
Kaip rašė BNS, Prezidentūroje vykusio forumo metu surengtas G. Nausėdos vadovaujamos Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema.
Jame pristatyti visuomenės nuomonės tyrimo rezultatai, visuomenininkų ir ekspertų pozicija dėl visuotinio šaukimo, visuotinės gynybos modelio projektas.
Taip pat taryba diskutavo apie verslo vaidmenį visuotiniame šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl visuotinio šaukimo įgyvendinimo.
Asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu rugpjūtį atlikta apklausa parodė, jog beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui.
Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų.
Šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5 tūkst. jaunuolių kasmet.
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