Iš dviratininkų atstovų – kritika KET pokyčiams: lenkiant ragina išsaugoti privalomą atstumą

Susisiekimo ministerijai siūlant privalomą 1–1,5 metro šoninį atstumą lenkiant dviratininką paversti tik rekomendacija, viešosios įstaigos „Minam100“ prezidentė Loreta Šlėguvienė pabrėžia, kad toks sprendimas reikštų ne techninį KET patikslinimą, o esminį dviratininkų teisinės apsaugos sumažinimą.
„Privalomas 1 ar 1,5 metro atstumas yra viena svarbiausių dviratininko gyvybę saugančių taisyklių. Motorinės transporto priemonės dėl savo nepalyginamai didesnės masės, gabaritų ir greičio yra pavojaus šaltinis dviratininkui, kuris neturi jokios fizinės apsaugos“, – pranešime cituojama L. Šlėguvienė.
„Net minimalus kontaktas ar pernelyg arti pravažiuojančio automobilio sukeltas oro srautas gali baigtis griūtimi ir sunkiais sužalojimais. Todėl sunku suprasti, kodėl valstybė, užuot stiprinusi pažeidžiamiausių eismo dalyvių apsaugą, siūlo ją silpninti“, – teigia ji.
L. Šlėguvienė pažymi, kad privalomo atstumo pavertimas rekomendacija panaikintų ir aiškią vairuotojo atsakomybės ribą. Rekomendacijos nesilaikymas nėra KET pažeidimas, todėl teisėsaugai būtų gerokai sudėtingiau vertinti pavojingo priartėjimo prie dviratininko atvejus.
Dviratininkų bendruomenės kreipimesi į ministeriją taip pat pabrėžiama, kad privalomas saugus šoninis atstumas taikomas daugelyje Europos valstybių, tarp jų Prancūzijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Belgijoje, Čekijoje ir kitose.
Siekiant išspręsti kylančius nepatogumus siauruose keliuose, dviratininkai siūlo ne mažinti atstumą, o leisti vairuotojams kirsti ištisinę juostą lenkiant dviratininką, jei jeigu priešpriešinė eismo juosta yra laisva ir manevrą galima atlikti saugiai.
„Jeigu priešpriešinė juosta laisva ir manevras saugus, geriau leisti vairuotojui kirsti ištisinę liniją ir aplenkti dviratininką pusantro metro atstumu. Tai yra ir saugiau ir sprendžia realią vairuotojams kylančią problemą“, – teigia L. Šlėguvienė.
„Minam100“ taip pat kritikuoja ministerijos siūlomus pakeitimus dėl dviratininkų važiavimo kelkraščiu. Šiuo metu KET nurodoma, kad, nesant dviračių infrastruktūros, dviratininkas turi važiuoti tam tinkamu kelkraščiu su asfalto arba betono danga.
Anot organizacijos, ministerijos parengtoje naujoje redakcijoje nuorodos į dangą nebeliktų, būtų palikta tik sąvoka „tinkamas kelkraštis“.
„Plento dviratis nėra pritaikytas važiuoti žvyru ar žole. Važiuojant sportininkų išvystomu greičiu toks kelkraštis gali būti pavojingesnis už važiuojamąją dalį. Jeigu sportuojančius dviratininkus stumiame nuo kelio į jiems nepritaikytą kelkraštį, mes ne sprendžiame saugumo problemą, o sukuriame naują. Toks ministerijos siūlymas iš principo reikštų labai stiprų smūgį tiek vaikų, tiek suaugusiųjų plento dviračių sportui“, – pažymi L. Šlėguvienė.
„Minam100“ kreipimąsi palaiko Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos dviračių sporto ir kitų šakų federacijos bei bei masiškiausio Lietuvoje dviračių renginio „Velomaratonas“ organizatoriai.
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