 Dvylikoje savivaldybių – kariuomenės pratybos

Dvylikoje savivaldybių – kariuomenės pratybos

2026-09-14 06:46
BNS inf.

Dvylikoje Lietuvos savivaldybių pirmadienį prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karines grėsmes.

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<span>Dvylikoje savivaldybių – kariuomenės pratybos</span>
Dvylikoje savivaldybių – kariuomenės pratybos / P. Peleckio / BNS nuotr.

Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus.

Vietovėse kariai judės pėsčiomis bei ratinėmis karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis, informavo kariuomenė.

Kariai treniruosis šviesiu ir tamsiu paros metu Marijampolės, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose.

Pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

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