ESO: elektros tiekimas atkurtas 90 proc. vartotojų

ESO teigimu, elektra visiškai atkurta Šiaulių miesto ir rajono, Mažeikių raj., Akmenės raj., Druskininkų, Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šalčininkų raj., Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Kretingos raj., Palangos miesto, Rietavo raj., Skuodo raj., Telšių raj., Gargždų raj. savivaldybėse.
Vis dėlto, kaip teigiama, be elektros vis dar yra like apie 30 tūkst. gyventojų – daliai jų elektros tiekimas laikinai užtikrinamas generatoriais, kol bus visiškai užbaigti tinklo remonto darbai.
Šiuo metu daugiau nei tūkstantis darbuotojų bando atstatyti Utenos savivaldybėje, kurioje 14 tūkst. klientų yra be elektros, Kauno – 5,7 tūkst., Panevėžio – 6,7 tūkst., Alytaus – 2,4 tūkst. klientų, Šiaulių – 590, Vilniaus – 400 vartotojų bei Klaipėdos savivaldybėje, kurioje elektros neturi 96 asmenys.
„Tose vietovėse, kur tinklo pažeidimų daugiausia ir remonto darbai užtruks ilgiau, nei planuota, veikia generatoriai – jų skirtingose šalies vietose daugiau nei 300. ESO komanda nuolat ieško papildomų galimybių laikinam elektros tiekimui užtikrinti“, – teigiama ESO išplatintame pranešime spaudai.
ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad šeštadienį praūžusi audra lėmė beprecedentį pažeidimų mastą – dalyje Lietuvos tinklo atstatymas yra neįmanomas – jį bandoma įrengti iš naujo.
„Prisiimame atsakomybę už netikslią pradinę atstatymo visiems klientams prognozę ir vis dar elektros neturintiems klientams svarstome papildomas kompensavimo galimybes“, – dėstė ji.
Kaip skelbta anksčiau, ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors galimiems sudėtingesniems atvejams gali prireikti daugiau laiko.
Kaip skelbė ELTA, po smarkios audros šalyje daliai gyventojų ir verslų vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.
Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
ESO jau skelbė kompensuosiantis tiesioginius audros nuostolius klientams, kuriems elektros tiekimo atstatymas užtrunka ilgiau nei 72 val. – maksimali kompensacijos suma supaprastinta tvarka sieks 220 eurų. Prašymus nuo rugsėjo bus galima pateikti per ESO savitarną.
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