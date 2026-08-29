ESO prašymu atveriamas valstybės rezervas: žmonėms bus suteikta daugiau generatorių

Kaip rašoma ESO pranešime spaudai, elektros tiekimas jau atstatytas apie 90 proc. klientų, tačiau dėl itin sudėtingų pažeidimų vis dar yra likę apie 30 tūkst. paveiktų klientų. ESO šiuo metu iš šalies savivaldybių renka informaciją, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse.
„Šiuo metu esame paskutiniame elektros tiekimo atkūrimo etape – didžiajai daliai klientų tiekimą jau esame atstatę, tačiau liko apie 30 tūkst. klientų, kuriems elektros tiekimo atkūrimas užtrunka dėl itin sudėtingų tinklo pažeidimų. Ieškome visų galimų sprendimų, kurie padėtų žmonėms šį laikotarpį išgyventi lengviau, ir mūsų prašymu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu buvo leista pasitelkti valstybės generatorių rezervą. Dabar kartu su savivaldybėmis tikslinamės konkretų poreikį, kad generatoriai būtų kuo greičiau pristatyti ten, kur jų labiausiai reikia“, – pranešime cituojamas ESO vadovas Renaldas Radvila.
ESO šeštadienį toliau tęsia elektros tiekimo tinklo atstatymą po rekordinės praėjusio savaitgalio audros. Tiekimas visiškai atkurtas Klaipėdos, Šiaulių regionuose, kituose regionuose taip pat pašalinta didžioji dalis sutrikimų, tačiau vis dar likę apie 30 tūkst. paveiktų klientų. Jiems tiekimas vis dar neatstatytas dėl itin sudėtingų ir didelių tinklo pažeidimų.
Daliai šių klientų užtikrintas laikinas elektros tiekimas generatoriais, kol bus visiškai užbaigti tinklo remonto darbai. Jų skirtingose šalies vietose šiuo metu yra daugiau nei 300. ESO komanda nuolat ieško papildomų galimybių laikinam elektros tiekimui užtikrinti.
Po rugpjūčio 22 d. Lietuvą nusiaubusios audros iš viso užfiksuota daugiau kaip 9 tūkst. tinklo pažeidimų, vietomis elektros linijos visiškai suniokotos ir naujai reikia tiesti ištisus tinklo ruožus.
Piko metu be elektros tiekimo buvo likę daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų. Šiuo metu elektros tiekimas atstatytas jau beveik 90 proc. klientų. Šiuo metu likę sudėtingiausi ir pavieniai sutrikimai Anykščių, Molėtų, Utenos ir Zarasų. Ukmergės savivaldybėse. Visus juos planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos.
Šeštadienio popietę tiekimas visiškai atstatytas Šiaulių miesto ir rajono, Mažeikių raj., Akmenės raj., Druskininkų, Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šalčininkų raj., Klaipėdos miesto ir rajono, Neringos, Kretingos raj., Palangos miesto, Rietavo raj., Skuodo raj., Telšių raj., Gargždų raj. savivaldybėse.
Daugiau nei tūkstantis darbuotojų šiuo metu dar dirba, kad elektra kuo greičiau atsirastų šiuose regionuose: Utenos (14 tūkst. klientų), Kauno (5,7 tūkst. klientų), Panevėžio (6,7 tūkst. klientų), Alytaus (2,4 tūkst. klientų), Šiaulių (590 klientų), Vilniaus (400 klientų), Klaipėdos (96 klientai).
Privatiems ir verslo klientams, kuriems elektros tiekimas dėl audros padarinių atkurtas vėliau nei per 72 valandas, priklausys kompensacija. Ji bus pritaikyta įprasta tvarka – klientams dėl jos kreiptis nereikės. Taip pat ESO papildomai supaprastinta tvarka atlygins gyventojams tiesioginius audros nuostolius.
ESO duomenimis, apie 86 proc. elektros tiekimo sutrikimų užfiksuota būtent miškingose vietovėse, kur virstantys medžiai ir lūžtančios šakos pažeidžia elektros linijas bei atramas.
Vienas efektyviausių būdų mažinti šią riziką – oro linijas keisti požeminiais kabeliais.
ESO valdo apie 135 tūkst. kilometrų elektros tinklo, iš jų apie 39 proc. jau sudaro kabelinės linijos. Bendrovė prioritetą kabeliavimui teikia labiausiai pažeidžiamose vietose, pirmiausia miškingose teritorijose.
Vien per praėjusius metus miškingose teritorijose ESO sukabeliavo 368 kilometrus oro linijų. Iki 2028 metų planuojama kabelinėmis pakeisti apie 2 tūkst. kilometrų oro linijų, o 2026 metais miškingose teritorijose numatyta pakloti apie 700 kilometrų kabelių.
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