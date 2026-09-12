ESO: tiekimas atkurtas visiems po rugpjūčio audros elektros neturėjusiems vartotojams

Elektra šeštadienį atstatyta paskutiniams klientams Zarasų ir Ignalinos rajonuose, pranešė ESO.
„Nuolatinis tiekimas atkurtas visiems ESO klientams, kurie registravo sutrikimus“, – pranešime sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. ESO ne kartą pabrėžė, kad tai buvo stipriausia audra nuo 1970 metų.
R. Juodkienės teigimu, ESO pripažįsta, jog elektros tiekimo atkūrimas užtruko per ilgai, nors nepertraukiamai dirbo rekordinis skaičius brigadų – 400.
„Audros padaryta žala buvo milžiniška: kai kur išgriautos ištisos elektros linijos, išlaužytos atramos, nutraukti laidai“, – sakė R. Juodkienė.
Paskutinėmis dienomis ESO taisė tris ruožus, kad atkurtų tiekimą šešiems klientams. Darbai, anot bendrovės, užtruko, nes taisytas tinklas buvo pelkėtose miškingose vietose.
Ilgiau nei 72 valandas elektros neturėjusiems ESO klientams mokamos kompensacijos.
BNS skelbė, kad ESO valdyba ketvirtadienį nusprendė atleisti bendrovės vadovą Renaldą Radvilą. Penktadienį atsistatydino ir pati valdyba.
ESO kontroliuojanti energetikos įmonių grupė „Ignitis grupė“ BNS praėjusią savaitę teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai, todėl ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą.
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