 Festivalis „Atsparūs“: kaip socialiniuose tinkluose manipuliuojama mūsų emocijomis?

Festivalis „Atsparūs“: kaip socialiniuose tinkluose manipuliuojama mūsų emocijomis?

2026-07-29 05:00 diena.lt inf.

Kas slepiasi už emocijas kaitinančių žinučių, skandalingų antraščių ir virusinių vaizdo įrašų mūsų „Facebook“ ar „TikTok“ srautuose?

<span>Festivalis „Atsparūs“: kaip socialiniuose tinkluose manipuliuojama mūsų emocijomis?</span>
Festivalis „Atsparūs“: kaip socialiniuose tinkluose manipuliuojama mūsų emocijomis? / Edgaro Cickevičiaus nuotr.

„Kauno dienos“ ir Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos (KKPDA) organizuotame Pilietiškumo festivalyje „Atsparūsׅ“ vykusioje diskusijoje buvo kalbama apie tai, kaip socialiniuose tinkluose nepastebimai manipuliuojama mūsų baimėmis, pykčiu ar smalsumu. Išgirsite, kodėl emocija yra pagrindinis dezinformacijos ginklas, kaip technologijų įmonės kovoja su melagienomis ir kokias paprastas taisykles verta pritaikyti savo namuose, kad apsaugotume save bei savo artimuosius nuo skaitmeninių spąstų. Gebėjimas atsirinkti tiesą šiandien tampa viena svarbiausių rūpesčio ir atsparumo formų.

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Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos

Projekto „Atsparūs“ diskusijoje įžvalgomis dalijasi savo sričių profesionalai:

• Karolis Tiškevičius – renginių ir laidų vedėjas (moderatorius)

• Vrš. Tomas Čeponis – Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas

• Asta Buitkutė – „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė

• Darius Remeika – informacinių karų ir atsparumo ekspertas

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
projektas Atsparūs
socialiniai tinklai
manipuliacijos
spąstai socialiniuose tinkluose
diskusija

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Komentarai

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Komentarai

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senis
per 30 metu tiek jie makaronu prikabyno kad aš į visokias pliurpalu šaikas nekreipiu dėmesio ir durniai kas juos žiūri ar klauso
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