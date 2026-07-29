Festivalis „Atsparūs“: kaip socialiniuose tinkluose manipuliuojama mūsų emocijomis?

„Kauno dienos“ ir Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos (KKPDA) organizuotame Pilietiškumo festivalyje „Atsparūsׅ“ vykusioje diskusijoje buvo kalbama apie tai, kaip socialiniuose tinkluose nepastebimai manipuliuojama mūsų baimėmis, pykčiu ar smalsumu. Išgirsite, kodėl emocija yra pagrindinis dezinformacijos ginklas, kaip technologijų įmonės kovoja su melagienomis ir kokias paprastas taisykles verta pritaikyti savo namuose, kad apsaugotume save bei savo artimuosius nuo skaitmeninių spąstų. Gebėjimas atsirinkti tiesą šiandien tampa viena svarbiausių rūpesčio ir atsparumo formų.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Projekto „Atsparūs“ diskusijoje įžvalgomis dalijasi savo sričių profesionalai:
• Karolis Tiškevičius – renginių ir laidų vedėjas (moderatorius)
• Vrš. Tomas Čeponis – Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas
• Asta Buitkutė – „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė
• Darius Remeika – informacinių karų ir atsparumo ekspertas
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