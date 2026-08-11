Fiksuotas naujas gimstamumo antirekordas: valdžia žada pokyčius

Eligija iš Panevėžio sunkiai tvardo emocijas – vakar ji susilaukė pirmojo vaiko.
„Koks jausmas sulaukus pirmo kūdikio? Keistas... Keistas. Labai jautrus“, – kalbėjo gimdyvė.
Tokių istorijų Lietuvoje – vis mažiau. Teisingumo ministerijos žinia, kad per pusmetį gimstamumas sumažėjo net trečdaliu, sukėlė šoką.
Jauni žmonės sako, kad yra daugybė priežasčių neturėti vaikų.
„Dabar nieko neturime – nei normalaus darbo, nei buto, nieko, o vaikui norisi duoti gerą ateitį. Karjeros reikia, kad būtų tas finansinis stabilumas, kad būtume pakankamai išsilavinę ir suprastume, ką darome“, – sakė jauna pora.
„Dabar, tarkime, norime įsigyti būstą – niekaip. Ir paskolos negauname, ir panašiai. Tai net nėra kur auginti tų vaikų. Reikia ir maisto, ir drabužių“, – teigė mergina.
„Tiesiog kol kas norisi daugiau pamatyti pasaulio“, – kalbėjo vaikinas.
„Kiek kainuoja darželiai, mokyklos, būreliai... O, Jėzau... Kaip tu dabar, jaunas žmogus, tik įžengęs į gyvenimą, pabaigęs studijas, neturi nieko“, – svarstė jauna moteris.
„Neseniai pabaigusi mokslus noriu įsitvirtinti darbo rinkoje, gal ir būstą įsigyti prieš turint vaikų“, – aiškino panelė.
Vyresni, patys vaikus jau užauginę gyventojai tokio atsargumo nesupranta.
„Dabar jaunimas kompiuteriuose sėdi ir pati matote – nebebendrauja. Tai pažiūrėkite, kas darosi“, – sakė vyras.
„Dabar visko pertekę, žiūri – užsienis atsidarė, tai jiems dabar tik proga važiuoti. Tegul moka daugiau tų pinigų, ir dar mažiau gimdys“, – kalbėjo moteris.
„Jaunimas ypač skuba gerai gyventi, keliauti... Jiems nėra kada, jie neturi tiek pinigų“, – svarstė praeivė.
„Karjera, karjera, o mes nežiūrėjome nieko – jokių karjerų, nieko. Gimdėme ir viskas“, – pasakojo senolė.
„Jaunimas todėl negimdo, nes tėvai išlaiko, jie jau bijo kitus išlaikyti. Jie tinginių laida“, – teigė moteris.
Prieš porą dienų jau ketvirtąjį vaiką pagimdžiusi Roberta sako, kad iš tiesų pinigai nėra svarbiausi. Kur kas svarbiau tai, ką paliksi po savęs.
„O ko daugiau reikia? Nieko nenusinešime. Ką nusinešime? Nieko – nei automobilio, nei namo, nei kažkokių prisiminimų. Galų gale mes nežinome, kas bus toliau“, – svarstė keturių vaikų mama Roberta.
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Penkių vaikų mama ir Krizinio nėštumo centro vadovė Zita Tomilinienė sako, kad didelę šeimą ir savirealizaciją galima suderinti. Svarbiausia – gebėti planuoti ir pasiskirstyti atsakomybes su antrąja puse.
„Susitvarkyti su visomis pareigomis, kartu patenkinti tam tikrus savo poreikius ir lūkesčius, save realizuoti, džiaugtis gyvenimu ir nebūti prislėgtai“, – kalbėjo Z. Tomilinienė.
Ateinantys metai Lietuvoje bus skelbiami Šeimos metais. Tačiau apie savo pirmtakės Jūratės Zailskienės idėją rengti diskoteką gimstamumui didinti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kalba užuolankomis.
„Aš tai šokti mėgstu. Jeigu jūs prisijungsite, tai galėsime pašokti kartu“, – juokavo I. Ruginienė.
Anot jos, jau dirbama prie naujo vaiko priežiūros atostogų modelio ir būsto paramos įstatymo. Tačiau svarbu ne tik tai.
„Gyvas bendravimas yra vienas iš prioritetų, kurį mes irgi turime darbotvarkėje. Tai gali būti šokių pavidalu, galbūt tiesiog susitikti ir pasikalbėti, praleisti laiką kartu. Dėsime akcentą, kad tėvai turi kuo daugiau laiko praleisti kartu su savo vaikais“, – aiškino I. Ruginienė.
Tačiau yra ir kita medalio pusė – dalis moterų motinystės atsisako bijodamos likti vienos su vaiku.
„Čia politikai turėtų imtis labai ryžtingų žingsnių – kaip vis dėlto priversti tuos tėvus, kurie nenori, savo vaikus išlaikyti finansiškai“, – pabrėžė Z. Tomilinienė.
Praėjusių metų duomenimis, vieno vaiko išlaikymas per metus kainavo nuo maždaug keturių tūkstančių eurų, o paauglystėje ši suma gali siekti ir daugiau nei septynis tūkstančius eurų.
Tokios sumos ir būsima atsakomybė gali išgąsdinti net ir svajojančius apie vaikus.
„Gal žmonės dėl to ir bijo, kad kai bus tas vaikas, tai ir nebus tos duonos“, – svarstė Eligija.
Vėliau Teisingumo ministerija patikslino, kad gimstamumo kritimas nėra toks drastiškas. Šiemet Lietuvoje gimė beveik 10,6 tūkst. vaikų, pernai tuo pačiu metu – dviem tūkstančiais daugiau.
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