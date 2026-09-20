Gaisrinėje apsigyvenusi šeima tapo galvos skausmu ugniagesiams

„Mano žiniomis, Lietuvoje tai vienintelė tokia situacija“, – teigė Biržų savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas Giedrius Mociūnas.
Situacija tikrai unikali. Biržų gaisrinėje gyvena privatus asmuo.
„Gyventojas, kuris gyvena gaisrinės patalpose“, – sakė Biržų PGT viršininkas Mangirdas Ivaška.
Tačiau Biržų gaisrinėje gyvenantis vyras su šeima nemano, kad gyvena gaisrinėje. Susitikti atsisakė.
„Trys teismo sprendimai, gyvename teisėtai, tai nėra tarnybinės patalpos, tai yra gyvenamosios patalpos“, – teigė gaisrinės gyventojas.
„Visas pastatas priklauso PAGT departamentui“, – aiškino M. Ivaška.
Butas privačiam asmeniui yra nuomojamas.
„Mes ten gyvename teisėtai nuo 1971 metų“, – sakė gaisrinės gyventojas.
Butas per du aukštus nuomojamas, o laiptinė?
„Bendro naudojimo“, – atsakė gyventojas.
„Reikalui esant, būtų galima pasinaudoti, šiaip nesinaudojame, nes nėra poreikio“, – į klausimą, ar ugniagesiai naudojasi laiptine, atsakė M. Ivaška.
Kaip iš viso gaisrinėje atsirado butas per du aukštus? Atsakymas – nuo sovietmečio. Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko teigimu, nuomininko tėvas dirbo gaisrinėje, buvo įleistas gyventi. Pas jį persikrausčius ir sūnaus šeimai, dar 2016-aisiais esą buvo pasirašyta taikos sutartis, nes kol vaikai buvo maži, teismas neleido šeimos iškeldinti. Vaikams užaugus ir situacijai iš esmės pasikeitus, dabar ugniagesiai tikisi, kad nuomos sutartis pagaliau bus nutraukta.
„Išsiųstas įspėjimas gyventojui dėl nuomos sutarties nutraukimo“, – teigė M. Ivaška.
„O kodėl mes turime nutraukti, nebesinuomoti?“ – klausė gyventojas.
Nors ugniagesiai stengiasi bendrame kieme, juolab bendroje laiptinėje, nesimaišyti, policija esą buvo kviesta ne kartą. Paskutinįsyk po susitikimo su kaimynu ugniagesiui teko gydytis, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
„Rugpjūčio 20 d. pareigūnui grįžus į tarnybos teritoriją, pokalbio metu gyventojas gaisrinės pastate smogė ugniagesiui į veidą“, – pasakojo M. Ivaška.
„Problema yra būtent Biržų PT vadovaujančių asmenų toksai labai savo pareigų neatlikimas. Kieme laikant degias medžiagas, jie yra nebaudžiami“, – teigė gyventojas.
Medžiagos, apie kurias kalba nuomininkas, suvežtos prasidėjus pastato išorės kapitaliniam remontui.
„Sienų šiltinimas, langų keitimas, stogo dangos keitimas, tvarkymas“, – vardijo M. Ivaška.
Tad renovacijos sulauks ir nuomininko dalis. Seniai eilėje į šias patalpas – savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.
„Būtų gerai persikelti į bendras patalpas, nes Lietuvoje yra nemažai rajonų, kur abiejų lygių sistemos – tiek savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, tiek Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba – dirba kartu, po vienu stogu“, – sakė G. Mociūnas.
Patalpų trūksta ir patiems savininkams.
„Ne, neišsitenkame. Jei rezerviniai automobiliai ir kt., tikrai neišsitenkame“, – aiškino M. Ivaška.
Jei nuomininkas nesutiks gražiuoju nutraukti nuomos sutarties ir kraustytis iš gaisrinės, esą bus kreiptasi į teismą.
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