„Gali būti šilčiausia rudens diena“: po įspūdingos šilumos – staigūs orų pokyčiai

Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, trečiadienį Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28, pajūryje 20–22 laipsniai šilumos.
„Tai gali tapti pačia šilčiausia šių metų rugsėjo diena. Beje, rugsėjo 9 d. aukščiausios oro temperatūros rekordas šiuo metu yra 29 laipsniai (išmatuotas 2019-09-09 Kybartuose), todėl kur nors Druskininkuose ar Varėnoje gali nedaug trūkti iki naujo rekordo“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Anot jo, normali aukščiausia oro temperatūra rugsėjo 9-ąją Lietuvoje yra apie 17–22 laipsniai.
„Taigi, prognozuojami 23–28 laipsniai tikrai yra šilčiau nei vidutiniškai“, – rašė G. Valaika.
Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, po vasariškai šilto trečiadienio kitomis dienomis sulauksime vėsesnių orų.
Ketvirtadienį daug kur trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Penktadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 17–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienį kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–15, dieną 17–21 laipsniai.
Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14, dieną 17–22 laipsniai.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje laikysis panašūs orai“, – teigė tarnyba.
Ilgalaikė orų prognozė
Anot sinoptikų, prognozuojama, kad rugsėjo antroje pusėje oro temperatūra bus apie 1,5 laipsnio aukštesnė už SKN (SKN – standartinė klimato norma, kuri yra 1991–2020 metų meteorologinių elementų vidutinė reikšmė Lietuvoje), o kritulių kiekis iki 40 proc. didesnis už SKN (SKN: 12,8 laipsnio ir 60 mm).
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 9 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Kartena – iki 143 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – 80 cm, Bartuvoje ties Skuodu – 78 cm, Jūroje ties Taurage – 77 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 47 cm. Žymesnis kilimas, iki 30 cm, stebimas Šušvėje ties Josvainiais.
Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kūlynais ir Minijoje ties Priekule.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 11–20, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 17–18, laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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