Gegužės 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Gegužės 2-oji, šeštadienis, 18 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 5.41 val., leidžiasi 20.52 val. Dienos ilgumas 15.11 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 5.18 val., teka 22.40 val.
Vardadieniai:
Atanazas, Eidmantas, Gytis, Meilė
Datos:
Pasaulinė tuno diena
Vesak (Visakha Puja) diena
Gegužės 2-oji Lietuvos istorijoje:
1873 — gimė Jurgis Baltrušaitis, diplomatas, poetas. Mirė 1944 metais Paryžiuje.
2014 — Vilniuje įteikti Lietuvos kino apdovanojimai „Sidabrinė gervė 2014“. Geriausiu aktoriumi išrinktas pagrindinį vaidmenį filme „Lošėjas“ sukūręs Vytautas Kaniušonis, geriausia aktore - Anastasija Marčenkaitė („Ekskursantė“), geriausiu metų filmu – „Lošėjas“ (rež. I. Jonynas).
2022 — homoseksualiems vyrams de facto leista tapti kraujo donorais, anketoje atsisakius klausimo apie lytinius santykius su kitais vyrais.
Gegužės 2-oji pasaulio istorijoje:
1519 — mirė italų skulptorius, dalininkas ir mokslininkas Leonardo da Vinci (Leonardas da Vinčis). Gimė 1452 m.
1536 — Londone įkalinta Anglijos karalienė Anne Boleyn (En Bolein), kuriai vėliau įvykdyta mirties bausmė.
1636 — JAV buvo įsteigtas koledžas, pavadintas Dž. Harvardo vardu. 1780 m. jis buvo perorganizuotas į universitetą.
1803 — Prancūzija amerikiečiams pardavė Luizianą už 15 mln. dolerių.
1813 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) sumušė prūsų ir rusų armijas Vokietijoje.
1945 — II pasaulinio karo metais Berlynas pasidavė sovietų armijai.
1994 — pirmuosius demokratinius rinkimus PAR laimėjo Nelsonas Mandela ir Afrikos nacionalinis kongresas (ANK).
2005 — būdamas 63-ejų metų mirė vienas iš bene žinomiausios pasaulyje nevyriausybinės ekologinės organizacijos „Greenpeace“ steigėjų Bobas Hunteris (Bobas Hanteris).
2011 — JAV specialiosios pajėgos Pakistane nukovė Osama bin Ladeną – įtariamą Rugsėjo 11-osios atakų sumanytoją ir FTB ieškomiausią žmogų.
Gegužės 2-oji šou pasaulyje:
1955 — gimė italų dizainerė Donatella Versace (Donatela Versači).
1975 — Anglijoje gimė žymus futbolininkas Davidas Beckhamas (Deividas Bekemas).
1977 — Eric Clapton (Erikas Klaptonas) įrašė singlą „Wonderful Tonight“.
1980 — Pietų Afrikos vyriausybė uždraudė „Pink Floyd“ hitą „Another Brick in the Wall (Part II)“.
2008 — pasirodė pirmasis „Marvel“ filmas – „Geležinis žmogus“ (Iron Man), kur Robertas Downey Jr. (Robertas Daunis Jaunesnysis) atliko Tony Starko vaidmenį.
2012 — Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) gavo 2 470-ąją žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.
2023 — žlugus Amerikos scenaristų gildijos (WGA) ir studijų Kino ir televizijos prodiuserių sąjungos (AMPTP) deryboms, prasidėjo scenaristų streikas dėl atlyginimų ir darbo sąlygų, po poros mėnesių prie jų prisidėjo dešimtys tūkstančių Holivudo aktorių. Tai buvo pirmas visą sektorių apėmęs streikas po 63 metų pertraukos.
