Glaustai: prokuratūra pradėjo tyrimą dėl galimai nutekintų NT registro duomenų

Penktadienį Generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi tyrimą dėl neteisėto trečiųjų šalių prisijungimo prie Registrų centro (RC) administruojamo Nekilnojamojo turto (NT) registro, kurio metu galėjo būti nutekinti 600 tūkst. išrašų. Teisėsauga tuo metu pranešė apie plataus masto operaciją dėl cigarečių kontrabandos – jos metu sulaikyti 10 pareigūnų ir 3 pasieniečiai, kurie įtariami piktnaudžiavimu tarnyba ir prisidėjimu prie kontrabandos balionais iš Baltarusijos. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) savo ruožtu nutraukė trečiadienį į Lietuvą įskridusio drono paieškas, o Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbė išsprendusi programėlės LT72 serverių pajėgumo problemas.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl trečiųjų šalių neteisėtų bandymų prisijungti prie valstybės duomenų registrų. Nurodoma, kad iš Registrų centro (RC) administruojamo Nekilnojamojo turto (NT) registro galėjo būti nutekinti 600 tūkst. išrašų ir padaryta 111 tūkst. eurų žala. RC informavo, jog ėmėsi papildomų saugumo priemonių ir užkardė tolimesnę neteisėtą trečiųjų šalių veiklą. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas paragino dėl incidento iš pareigų trauktis RC direktorių Adrijų Jusą. Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas kėlė klausimus dėl pačio E. Grikšo galimybių toliau dirbti Vyriausybėje. Politikas tikino, kad šis incidentas – beprecedentė kibernetinė ataka prieš valstybę.
Teisėsauga pranešė apie plataus masto operaciją, kurios metu, tiriant cigarečių kontrabandą, sulaikyti 10 policijos pareigūnų ir trys pasieniečiai. 8 iš minėtų policininkų dirba Šalčininkų rajono policijos komisariate, kiti du – Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Anot policijos, sulaikyti pareigūnai įtariami piktnaudžiavimu tarnyba, manoma, kad jie galėjo prisidėti prie cigarečių kontrabandos meteorologiniais balionais ir kitų nusikaltimų. Anot teisėsaugos, vykdant operaciją, rasti ir paimti galimai nusikalstamoje veikloje naudoti termovizoriai, dronai, GPS priemonės, radijo stotelės, veido kaukės, SIM kortelės, cigarečių pakavimo priemonės. Po šios žinios vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius pareiškė, jog situaciją dėl galimo pareigūnų įsitraukimo į nusikaltimus aptars su teisėsaugos institucijų vadovais.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) žada stiprinti bendradarbiavimą kovos su korupcija gynybos sistemoje srityje. Šis klausimas aptartas krašto apsaugos ministro Roberto Kauno susitikime su STT vadovu Linu Pernavu. Kaip skelbta, portalas „Delfi“ ketvirtadienį pranešė, kad į Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį pristatyti metinės ataskaitos atvykę STT atstovai jame pateikė informacijos apie korupciją KAM, o pristatydami korupcinių rizikų analizę minėjo „Nemuno aušros“ valdomas ministerijas ir leido slapta įrašytus pokalbius, kuriuose aptarinėtos kyšininkavimo schemos. „Delfi“ žiniomis, tarnybos atstovai Seimo nariams skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui R. Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT pareigūnai esą buvo tapę nepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Be to, KAM ir STT neva buvo sutarusios, kad pirkimus padės prižiūrėti tarnybos atstovai, bet jie galiausiai buvo palikti už durų.
Po ketvirtadienį paskelbto oro pavojaus sutrikus mobiliosios programėlės LT72 veiklai, problema, susijusi su serverio paslaugomis, buvo išspręsta, pranešė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas. Jo teigimu, paslaugų teikėjas padvigubino resursus, todėl dėl išaugusio vartotojų srauto trikdžių ateityje neturėtų kilti. Tiesa, pasak M. Bajarūno, penktadienį surengto atsakingų institucijų ir vidaus reikalų ministro pasitarimo metu identifikuoti ir kiti programėlės trūkumai. Kol jie nebus pašalinti, pranešimai apie galimą pavojų gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis. Mobilioji programėlė LT72 turi apie 200 tūkst. vartotojų.
Nutrauktos Varėnos rajone vykusios į Lietuvą įskridusio drono paieškos, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC). Skelbta, jog jo paieška buvo nutraukta neradus ieškomo objekto. Tuo metu Utenos rajone ketvirtadienį pastebėto kito bepiločio orlaivio paieška esą tebėra tęsiama. Pasak NKVC, ją vykdo Karo policijos bei Sausumos pajėgos. Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksuota radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Objektas iš radarų dingo ties Merkine, tad Varėnos rajone buvo vykdytos jo paieškos.
„Laisviečiai“ ir Lietuvos žaliųjų partija (LŽP) kelia Ievos Budraitės kandidatūrą į Kauno merus. Apie tai pranešta penktadienį vykusios spaudos konferencijos metu. Laisvės partija su LŽP sutarė kelti bendrą koalicinį sąrašą į Kauno miesto savivaldybės tarybą. Pati I. Budraitė teigė, kad LŽP ir „laisviečiai“ peržengė savo skirtumus ir susivienijo tam, kad Kaune atsirastų reali atsvara dabartinės miesto administracijos politikai. ELTA primena, kad sausį I. Budraitė dvejų metų kadencijai perrinkta LŽP pirmininke.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė į Lenkiją siunčiantis 5 tūkst. amerikiečių karių. D. Trumpas tvirtino, kad toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į jo šiltus santykius su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu – nacionalistinių pažiūrų bendražygiu, kurį, jo paties žodžiais tariant, „didžiuodamasis rėmė“ per rinkimus. Praėjusią savaitę JAV pareigūnai pranešė, kad numatytas 4 tūkst. JAV karių dislokavimas Lenkijoje buvo atšauktas, o viceprezidentas J. D. Vance'as netrukus patikslino, kad šis sprendimas buvo ne atšauktas, o tik atidėtas. Tačiau jis tuomet pridūrė, kad Europa turi „pati atsistoti ant kojų“, D. Trumpui toliau spaudžiant sąjungininkus Europoje prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą. JAV prezidento pareiškimą apie į Lenkiją siunčiamus 5 tūkst. karių pasveikino NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Lenkijos užsienio reikalų ministras ir Baltijos šalių vadovai.
JAV prezidentas užsiminė apie galimus veiksmus prieš Kubą. D. Trumpas žurnalistams sakė, kad nors galimybę įsikišti į Kubos reikalus svarstė ir ankstesni Amerikos prezidentai, bet „panašu, kad tai padarysiu būtent aš“. Valstybės sekretorius Marco Rubio antrino JAV prezidentui, tikindamas, kad Vašingtonas teikia pirmenybę diplomatiniam sprendimui, tačiau įspėjo, kad galimybės susitarti derybų būdu su Kubos komunistine vyriausybe yra nedidelės. M. Rubio Kubą vadina grėsme JAV nacionaliniam saugumui dėl Havanos saugumo ir žvalgybos ryšių su Kinija ir Rusija. 2025 m. sausį grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas įtraukė Komunistų partijos valdomą salą į JAV teroristų sąrašą, taip įvesdamas griežtas ekonomines sankcijas.
Kongo Demokratinėje Respublikoje toliau sparčiai auga Ebolos infekcijų skaičius. Šiuo metu registruota 750 įtariamų ligos atvejų ir 177 spėjamos mirtys. Apie tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), penktadienį padidinusi pavojaus visuomenės sveikatai lygį šalyje nuo didelio iki labai didelio. Ekspertai mano, kad tikrasis infekcijų skaičius yra daug didesnis, nes ne apie visus susirgimus pranešama. Plinta reta Ebolos viruso Bandibadžio atmaina, nuo kurios nėra nei skiepų, nei gydymo, todėl padėtį suvaldyti itin sunku. Ebolos karštinė yra užkrečiama ir gyvybei pavojinga infekcinė liga. Virusas plinta per fizinį kontaktą ir kontaktą su kūno skysčiais. 2014 ir 2015 m. per Ebolos epidemiją Vakarų Afrikoje mirė daugiau kaip 11 tūkst. žmonių.
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