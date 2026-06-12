Glaustai: STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių

Penktadienį naują valdančiąją daugumą formuojančios politinės jėgos baigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Šį dokumentą ketinama pasirašyti kitą savaitę. Anot politikų, tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai.
Taip pat buvo pranešta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas, siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos baigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Pasak laikinojo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. „Valstiečių“ derybininkė Aušrinė Norkienė teigė, kad dokumento rengimo procesas buvo sklandus. Tik dėl mažos dalies nuostatų, pasak A. Norkienės, sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai.
Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seime priimtas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisas. Tai Eltai patvirtino Prezidentūra. Savo ruožtu Seimo opozicijos atstovai neatsitraukia nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į Konstitucinį Teismą.
STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Ž. Pinskuvienės mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Anot teisėsaugos, tyrimas pradėtas, siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir papirkimo. STT sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo priėmė, įvertinę portalo „Delfi“ žurnalistiniame tyrime paskelbtą informaciją, jog Ž. Pinskuvienės mama M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas Vilmantas Guobys.
Prokuratūra kreipėsi į teismą dėl paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariamos buvusios jo sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo pratęsimo. Prašoma pratęsti suėmimą maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui. Pratęsti suėmimą trims mėnesiams prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje, Viliui Solkanui. J. Sadauskienės advokatas Vaidotas Sviderskis sako, kad jis ir jo klientė nesutinka su prokuratūros prašymu toliau tęsti suėmimą. Moteris savo kaltę dėl sutuoktinio nužudymo toliau kategoriškai neigia. J. Sadauskienės advokatas sako, kad klientė sutiktų laisvėje dėvėti apykoję, sumokėti piniginį užstatą, ji esą nežada nei bėgti, nei slėptis, nei daryti poveikį tyrimui.
Apeliacinis teismas kalėti pusketvirtų metų nuteisto Antano Kandroto, pravarde Celofanas, bylos dokumentus išsiuntė nuosprendžio vykdymui. Pagal nustatytą tvarką, nuosprendžio vykdymą organizuoja bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas. Tuo metu Lietuvos policija sako, kad, pasitvirtinus viešai skelbiamai informacijai, kad A. Kandrotas-Celofanas yra išvykęs iš į Baltarusiją, būtų skelbiama tarptautinė šio nuteistojo paieška. Anot pareigūnų, nustačius, kad asmuo yra užsienio valstybėje, būtų paskelbta jo tarptautinė paieška Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija bei Rusija.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Po ketvirtadienį per šalį slinkusios audros dalis šalies gyventojų vis dar neturi elektros. 15.50 val. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, be elektros tebėra 1,1 tūkst. gyventojų. Bendrovės atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė sako, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar penktadienį. Pasak jos, nuo ryto dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius svyravo tarp 2 ir 2,5 tūkst. R. Juodkienė aiškino, kad skaičius keičiasi, nes panaikinus sutrikimus, yra aptinkami nauji. ESO atstovė akcentavo, kad elektros tiekimo tinklas smarkiai nuniokotas, daugiausia sutrikimų tebefiksuojama Utenos regione: Ignalinos, Zarasų, Rokiškio rajonuose, taip pat prie Molėtų. Jos teigimu, penktadienį tebedirba padidintos specialistų pajėgos ir neatmetama, kad darbai gali tęstis ir naktį.
Po gegužę įvykusios traukinio avarijos Kėdainių rajono Gudžiūnų miestelyje, „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė baigia pagrindinius geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbus. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama nustatyti anksčiau galiojusį leistiną greitį. Kaip pranešė LTG grupė, per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai – vientisi bėgiai be sujungimų, užtikrinantys sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, per Gudžiūnus einantis geležinkelio ruožas itin svarbus keleivių ir traukinių judėjimui, todėl jo atkūrimas buvo prioritetas. Teigiama, jog artimiausiu metu ruožu dar turės pravažiuoti grupės infrastruktūros įmonės „LTG Infra“ kelmatis, kuris patikrins reikiamus geometrijos parametrus visame atkurtame ruože. Užtikrinus, kad eismas šiuo ruožu saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 kilometrų per valandą atkurti iki šiol ruože sumažintą keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Pro Gudžiūnus, kaip vieną svarbiausių geležinkelio arterijų, kasdien vyksta traukiniai maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Penktadienį lankydamasis Ispanijos Kanarų salose popiežius Leonas XIV karštai ragino atgailauti kontrabandininkus ir kitus asmenis, kurie naudojasi migrantais ir žmonių kančiomis. 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas Tenerifėje susitiko su migrantais ir sakė, kad jų integracija turi būti suprantama kaip abipusė kelionė. Anot popiežiaus, migrantai neturėtų būti verčiami atsisakyti savo paveldo ir prisiminimų, neturėtų atsirasti lygiagrečių visuomenių.
Ukrainos oro pajėgos perspėjo apie didelę tikimybę, kad Rusijos kariuomenė per artimiausias 24 valandas iš Kapustin Jaro poligono paleis vidutinio nuotolio balistinę raketą „Orešnik“. Remiantis Rusijos ir Ukrainos pranešimais, Rusija nuo 2024 m. jau tris kartus paleido šias raketas į Ukrainą. Tačiau per atakas į taikinius Dnipro mieste, Vakarų Ukrainos Lvivo regione ir Bila Cerkvoje netoli sostinės Kyjivo raketos neturėjo aktyvių kovinių galvučių. „Orešnik“ skrydžio nuotolis siekia iki 6 tūkst. kilometrų, raketa gali nešti branduolinę galvutę, skrieja kelis kartus greičiau nei garsas, gali lengvai per kelias minutes pasiekti taikinius Vakarų Europoje.
Pakistanas užsiminė apie JAV ir Irano derybose pasiektą pažangą. Islamabadas penktadienį užsiminė, kad keletą savaičių trunkančios derybos dėl karo užbaigimo duoda vaisių. Pakistano užsienio reikalų ministras Ishaqas Daras pareiškė, kad „abi šalys palankiai įvertino pažangą, pasiektą nuolatinėmis diplomatinėmis pastangomis“, o jo kanceliarija pranešė, kad jos taip pat „išreiškė viltį, kad šios pastangos netrukus padės pasiekti ilgalaikį susitarimą ir taikų sprendimą“. Apie pažangą derybose pirmiau yra pranešusios ir Jungtinės Valstijos bei Iranas.
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