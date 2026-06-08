Glaustai: svarbiausi birželio 8-osios įvykiai

Prokuratūra nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie neva šalyje vyksiantį perversmą. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad dėl besikartojančių kibernetinio saugumo pažeidimų kyla klausimų dėl Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldaus Informatikos ir ryšių departamento (IRD) atsakomybės. Pirmadienio naktį taip pat pustrečiai valandai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas (VNO), kai radarai Lietuvos oro erdvėje fiksavo kontrabandiniams balionams būdingas žymas.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Seimo komisija nepritarė Donatos Kabelkės kandidatūrai į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) vadoves. Pirmadienį vykusio posėdžio metu Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos posėdžio metu už jos kandidatūrą pasisakė 2 parlamentarai, 1 balsavo prieš, o dar 5 susilaikė. Toliau šis klausimas bus svarstomas trečiadienį vyksiančiame Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje. D. Kabelkės kandidatūrą Seimui praėjusią savaitę pristatė parlamento vadovas Juozas Olekas. Tuomet jis sakė, jog kandidatė pristatė aiškią LGGRTC veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti.
Sostinėje įsteigtas politinis komitetas „Vilnius gali“. Suvažiavimo metu buvo patvirtinta devynių narių komiteto valdyba, išrinktas pirmininkas – buvęs sostinės meras, Seimo narys Artūras Zuokas – bei du pirmininko pavaduotojai – teisininkas, Vilniaus miesto tarybos narys Vydūnas Sadauskas ir verslininkas, visuomenininkas, Vilniaus miesto tarybos narys Antanas Zabulis. Politinio komiteto steigimo dokumentus pasirašė 820 narių, o susirinkime tiesiogiai ir su įgaliojimais dalyvavo 720 žmonių.
Prokuratūra nutarė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie neva šalyje vyksiantį perversmą. Teisėsauga priėjo prie išvados, kad politikas viešoje diskusijoje pateikė savo nuomonę, jog ateityje gali įvykti valstybės perversmas. Anot prokuratūros, tikslinant aplinkybes, parlamentaras nurodė, kad pats neturi jokių duomenų, jog konkretūs asmenys planuotų tokius veiksmus Lietuvoje. Tyrėjai nurodo, kad R. Žemaitaičio teiginiai apie galimą perversmą buvo išsakyti aptariant bendrą politinę situaciją, jokių raginimų pažeisti smurtu Lietuvos suverenitetą bei konstitucinę santvarką nebuvo išsakyta. Seimo narys gegužę laidoje „OpTV“ paskelbė manantis, kad rudenį šalyje esą gali kilti „valstybės vidaus perversmas“. Jis minėjo, jog perversmas gali neva būti brutalus, jo metu bus esą bus imamasi „fizinių susidorojimų“ su žmonėmis.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Lietuvos oro erdvėje radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas žymas, pirmadienio naktį pustrečios valandos laikotarpiui buvo uždarytas Vilniaus oro uostas (VNO). Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad naktį šalies radarai užfiksavo 5 žymas Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, o sprendimas uždaryti VNO buvo priimtas atsižvelgus į tai, kad balionų trajektorija kirtosi su oro uostu. Pasak NKVC vadovo, sustabdžius oro uosto veiklą iš viso buvo paveikti 6 skrydžiai ir apie 900 keleivių. Pastarąjį kartą oro erdvė buvo sutrikdyta gegužės viduryje.
Premjerė I. Ruginienė sako, kad dėl besikartojančių kibernetinio saugumo pažeidimų kyla klausimų dėl VRM pavaldaus IRD atsakomybės. Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose. Anksčiau pranešta, kad laikotarpiu nuo sausio per iš Registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų. Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą atlieka Generalinė prokuratūra.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad ministerijos informacinės sistemos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugūs. Taip jis teigė paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Pasak jo, po duomenis tvarkančių įstaigų – Migracijos departamento bei Informatikos ir ryšių departamento – patikrinimo jokių anomalijų ir informacijos nutekėjimo nenustatyta, informacijos apie tai neturi ir tyrimą vykdančios šalies tarnybos. Ministras taip pat neatmetė, kad šis incidentas ir el. pašto dėžučių sukompromitavimas gali būti susijęs su Registrų centro duomenų vagyste, tačiau galutines išvadas, jo teigimu, turėtų pateikti tyrimas.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Nepaisydami JAV prezidento Donaldo Trumpo raginimų laikytis santūrumo, Izraelis ir Iranas apsikeitė atakomis. Jos buvo inicijuotos pirmą kartą nuo tada, kai prieš du mėnesius Artimųjų Rytų kare įsigaliojo paliaubos. Kilus paūmėjimui, Izraelis smogė Iranui, o Islamo Respublika prieš tai atakavo žydų valstybę, taip keršydama už oro antskrydį Beiruto pietiniuose priemiesčiuose, laikomuose Irano parankinės „Hezbollah“ tvirtove. Atakos įvyko tuo metu, kai jau kelias savaites vedamos derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti regioninį karą, prasidėjusį JAV ir Izraelio smūgiais prieš Iraną vasario 28 d. Teheranas apkaltino Vašingtoną dėl kovų atsinaujinimo ir pažymėjo, kad paūmėjimas paveiks taikos derybas.
Latvijos kariuomenė pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai. Nors iš pradžių pasirodė duomenys, kad galima grėsmė oro erdvėje praėjo, šalies rytuose buvo paskelbtas antras įspėjimas dėl grėsmės.
Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašiniano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus, rodo preliminarūs rezultatai. Jie įtvirtina šalies posūkį į Vakarus, nors skambėjo Maskvos grasinimai ir teiginiai apie Rusijos kišimąsi. Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, N. Pašiniano partija „Civilinė sutartis“ surinko 49,8 proc. balsų, o stipriausia opozicine jėga tapo milijardieriaus Samvelo Karapetiano prorusiškas partijų blokas „Stipri Armėnija“, gavęs 23,3 proc. rinkėjų pasitikėjimą. N. Pašinianas džiaugėsi savo partijos „istorine pergale, kuri užtikrins Armėnijos amžinumą ir vystymąsi“. Jis žadėjo „tęsti suartėjimo su Vakarais kursą“ ir tuo pačiu taip pat plėtoti Armėnijos santykius su Rusija.
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