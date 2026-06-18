Glaustai: teismas apribojo Švenčionienės laisvę, o LB pablogino šių metų ekonomikos prognozę

Teismas trečiadienį prorusiškai aktyvistei Erikai Švenčionienei skyrė pusantrų metų laisvės apribojimo bausmę už įrašą apie Medininkų tragediją – ji per šį laikotarpį turės dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, taip pat pašalinti „Facebook“ platformoje paviešintą įrašą. Lietuvos bankas (LB) tuo metu suprastino 2026 m. šalies ekonomines prognozes – bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą sumažino iki 2,7 proc., o prognozuojamą vidutinę metinę infliaciją padidino iki 5,1 proc.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Vilniaus apygardos teismas už įrašą apie Medininkų tragediją nuteistai prorusiškai aktyvistei Erikai Švenčionienei skyrė pusantrų metų laisvės apribojimo bausmę. Per šį laikotarpį moteris įpareigota dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, E. Švenčionienė taip pat įpareigota pašalinti socialiniame tinkle „Facebook“ esantį įrašą, dėl kurio ji buvo teisiama. Prorusiškai aktyvistei byla iškelta dėl „Facebook“ paskelbtų teiginių, kuriuose ji, rašydama apie Medininkų tragediją, nurodė, kad „žudikai buvo iš savų tarpo“. Šioje byloje E. Švenčionienė buvo pripažinta kalta dėl SSRS įvykdyto labai sunkaus nusikaltimo prieš Lietuvos gyventojus menkinimo. 1991 m. liepos 31-osios paryčiais SSRS vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos Ypatingos paskirties milicijos būrio milicininkai Medininkų pasienio poste nužudė septynis savo pareigas vykdžiusius Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus, o vieną muitinės pareigūną sunkiai sužeidė.
Panevėžio apylinkės teismas trims mėnesiams pratęsė suėmimo terminą paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariamai jo buvusiai sutuoktinei Justinai Sadauskienei. Suėmimas pratęstas, nes, teismo vertinimu, įtariamoji gali trukdyti procesui, bėgti ar slėptis nuo pareigūnų ar teismo bei daryti naujus nusikaltimus. J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo. Ji kaltės nepripažįsta. M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas. Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Lietuvos bankas (LB) blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozę iki 2,7 proc., kitų metų – nekeičia ir mano, kad ekonomikos augimas sieks 2 proc. Vis dėlto, anot LB, 2028-aisiais vėl tikimasi spartesnio augimo – 3,3 proc. Balandį LB prognozavo, kad šiemet šalies BVP augimas sieks 3,1 proc., kitąmet – 2 proc. Šių metų vidutinės metinės infliacijos prognozės LB nekeičia ir prognozuoja, kad ji sieks 5,1 proc., kitąmet – 3 proc. Vis tik, pasak centrinio banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus, atskirais šių metų mėnesiais infliacija gali būti ir didesnė. Anot jo, karinis konfliktas Artimuosiuose Rytuose šių metų infliacijos prognozę didino apie 1 proc., kitų metų – apie 0,2 proc. LB vertinimu, 2028 m. vidutinė metinė infliacija turėtų sudaryti 2,6 proc. Pasak G. Šimkaus, darbo užmokesčio augimas artimiausiais metais turėtų aplenkti kainų didėjimą, augti vidutiniškai 7–9 proc., dėl to gyventojų perkamoji galia taip pat turėtų kilti. LB prognozuoja, kad 2026 m. valdžios sektoriaus investicijos augs 10,1 proc., 2027 m. augimas sulėtės iki 3,7 proc., o 2028 m. jos turėtų augti 4,6 proc. Šalies nedarbas savo ruožtu šiemet turėtų sudaryti 6,8 proc., 2027 m. turėtų sumažėti iki 6,7 proc., o 2028 m. – iki 6,6 proc.
Prezidentas Seimui siūlo, kad tiems tėvams, kurie augina du ar daugiau vaikų, ne didesnei nei vieno vidutinio darbo užmokesčio (VDU) dydžio jų atlyginimo daliai laikinai būtų taikomas nulinis gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas. Šiomis pataisomis, anot Prezidentūros, siekiama skatinti gimstamumą. Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatiniai šalies gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 m., galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 VDU dydžio metinių pajamų sumai (šiemet VDU siekia virš 2312 eurų). Pagal pasiūlymą, lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip penkerius metus, gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 m. sausio 1 d. iki 2040 m. gruodžio 31 dienos. Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas – susigrąžinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną GPM.Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įvaikinant – dabar šeiminiuose namuose auga apie 1 tūkst. vaikų, didžioji jų dalis yra paaugliai nuo dešimties metų. Skaičiuojama, kad iki 2030 m. netekimų biudžete nebūtų patirta, o 2030–2040 m. kumuliatyviai GPM netekimai sudarytų preliminariai 0,3 proc. BVP arba vidutiniškai 0,03 proc. BVP per metus (jei paskata būtų susijusi su 10 tūkst. vaikų gimimu, kurie tėvams būtų nebe pirmi vaikai).
Valstybės kontrolės (VK) atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Pasak VK, augantys gynybos viešųjų pirkimų finansavimo poreikiai rodo silpnąsias jos vietas – fragmentiškumą, pirkimų kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėseną. I. Segalovičienė pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030 m., o tai būtina įtvirtinti ir teisės aktuose. Dabar Lietuva nacionaliniu strateginiu lygmeniu gynybos pajėgumų, jiems reikalingų išteklių ir finansavimo poreikio planavimą yra numačiusi tik iki 2030-ųjų. Anot krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, vertinimas taip pat parodė, kad mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju šiuo metu nėra aiškios įstatyme reglamentuotos reakcijos, kaip tokiu atveju būtų galima paspartinti tam tikrus įsigijimus, ministerija numato tai keisti. Ministras taip pat tikino, kad dalis VK rekomendacijų pirkimų vykdymui jau pradėtos įgyvendinti, ypač susijusios su sistemos skaitmenizacija.
Atlikus kratas apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu įtariamame degalinių tinkle „Jozita“, rasta ir paimta apie 100 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų pinigų, trečiadienį pranešė šalies policija. Skelbiama, kad antradienį kratos buvo atliktos visoje Lietuvoje veikiančiose „Jozita“ degalinėse ir kituose su tyrimu susijusiuose objektuose. Policijos duomenimis, iš viso vienu metu buvo atliekamos 32 kratos, kurių metu rasta ir paimta apie 100 tūkst. eurų galimai neapskaitytų grynųjų pinigų. Dalis jų buvo laikoma vokeliuose. Taip pat paimti kompiuteriai, vaizdo įrašai bei kiti tyrimui reikšmingi dokumentai. Skelbiama, kad atliekant procesinius veiksmus surinkta duomenų apie galimus mokesčių slėpimus. Įtarimai, policijos duomenimis, šiuo metu pareikšti 3 įtariamiesiems, kuriems po apklausų paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti. Antradienį apie tai, kad degalinių tinkle „Jozita“ atliekamos kratos pranešė tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Iraną, kad jis yra pasiruošęs atnaujinti karinius veiksmus, jei Teheranas nesilaikys savo įsipareigojimų. Toks jo įspėjimas nuskambėjo likus dviem dienoms iki ceremonijos, kurios metu ketinama pasirašyti susitarimą dėl karo tarp abiejų priešininkų pabaigos. D. Trumpas Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikime pažymėjo, kad šis susitarimas nėra galutinis, ir kartu nurodė, jog jei jis jam „nepatiks, mes vėl pradėsime į juos šaudyti“. Penktadienį, iš karto po to, kai Šveicarijoje bus pasirašyta minima sutartis, turėtų prasidėti derybos dėl galutinio JAV ir Irano susitarimo.
NATO vadovas Markas Rutte pareiškė, kad JAV neatsitraukia nuo Europos, nors ir pranešė mažinančios Aljansui skirtas pajėgas. „Kai kuriais atvejais tai buvo pateikta kaip problema – kad JAV atsitraukia nuo savo sąjungininkių. Tačiau tai neatitinka tikrovės“, – sakė M. Rutte. JAV ir Vokietijos žiniasklaida anksčiau pranešė, kad mažinimas apima trečdalį iš 150 JAV naikintuvų F-16 ir F-15, skirtų NATO, taip pat degalų papildymo ir žvalgybos lėktuvus, bombonešius ir dronus. Šis JAV sprendimas sukėlė baimę, kad Europa gali tapti pažeidžiama agresyvios Rusijos akivaizdoje, tvyrant abejonėms dėl JAV prezidento D. Trumpo įsipareigojimo Aljansui.
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