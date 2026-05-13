Glaustai: vykdant ikiteisminį tyrimą dėl Juknos įmonių veiklos, FNTT atliko kratas

Trečiadienį Seimo Kultūros komitetas patvirtino išvadą dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų, projektas grįš į plenarinę Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Taip pat pranešta apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnų antradienį Kaune, Kauno bei Marijampolės rajonuose atliktas kratas, vykdant kovą pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos.
Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išnagrinėjo „Nemuno aušros“ bylą dėl automobilių nuomos iš partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir „aušrietės“ Daivos Petkevičienės.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog neteisėti bandymai pasinaudoti Lietuvos oro erdve dronų atakoms būtų grubus tarptautinės teisės normų pažeidimas. Atsižvelgdamas į pastaruoju metu fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, šalies vadovas pažymi, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiuo klausimu taip pat laikosi to paties požiūrio. Jo teigimu, prezidento pareiškimai atspindi aiškią Lietuvos poziciją, paneigiančią viešojoje erdvėje skleidžiamą Rusijos propagandą. Pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius meta kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
Seimo Kultūros komitetas patvirtino išvadą dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų. Išvadai buvo pritarta valdančiųjų balsais – ją palaikė komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, socialdemokratai Vytautas Grubliauskas ir Indrė Kižienė, „Nemuno aušros“ frakcijai priklausantis Petras Dargis. Prieš balsavo konservatorius Vytautas Kernagis, susilaikė – Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Roma Baškienė, konservatorius Vytautas Juozapaitis. Komitete patvirtinus išvadą, projektas grįš į plenarinę Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui.
Liepą šaukiamas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ visuotinis suvažiavimas. Jame ketinama išrinkti naują politinės jėgos vadovybę, pristatyti rezoliuciją, tolesnę partijos politinę kryptį. Kaip skelbta, balandį laikinuoju partijos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figūruoja Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo.
Lietuvos prioritetas yra dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) operacijoje Hormuzo sąsiauryje, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Tiesa, jis pažymi, jog kol kas nėra aišku, kokiu formatu Lietuva galėtų jungtis prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų. Pasak D. Matulionio, Lietuva turi nemenkos patirties išminavimo srityje, tad tikimasi, jog būtent šios srities specialistai galėtų prisidėti prie operacijos Hormuze. Tuo metu dėl to, ar bus siunčiamas ir laivas, sprendimas esą dar nėra priimtas. Kaip skelbta, sprendimą pritarti šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai Hormuzo sąsiauryje VGT priėmė pirmadienį. Tiesa, viešai apie vyksiantį posėdį nebuvo skelbta, sprendimas priimtas rašytiniu būdu.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas pateikė skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų veiksmų, pasak jo, lėmusių poreikį atlikti kratas. Politiko teigimu, pareigūnai su juo nebuvo susisiekę dėl atvykimo į apklausą, tačiau būtent neatvykimas esą tapo viena iš atliktų kratų priežasčių. Kaip skelbta, praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A. Bužinsko namuose ir kabinete atliktos kratos. Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Savo ruožtu policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos A. Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Vilniaus policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi su taivaniečiais pasiekti konstruktyvų susitarimą dėl ekonominio bendradarbiavimo stiprinimo. Kaip skelbta, balandžio pabaigoje užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai su Taivaniečių atstovybės vadove Constance Wang aptarė parengtą Lietuvos ir Taivano ekonominio bendradarbiavimo veiksmų planą. Jame numatomas bendradarbiavimas aukštųjų technologijų, gynybos pramonės, finansų, puslaidininkių, mokslo ir inovacijų, žemės ūkio, teisinio reguliavimo bei bendrų vystomojo bendradarbiavimo projektų Ukrainoje srityse. Ministro teigimu, šis klausimas vis dar derinamas su Taivano atstovais.
Gegužės pradžioje Lietuvoje užfiksuoti šeši tymų ligos atvejai, praneša Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Skelbiama, jog penki tymų atvejai registruoti Kauno, vienas – Panevėžio apskrityse. Nustatyta, kad du atvejai buvo į šalį įvežti. Centro duomenimis, šie asmenys buvo išvykę į Lenkiją ir į P. Korėją. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Praėjusiais metais Lietuvoje registruotų tymų atvejų skaičius siekė 11. Penki atvejai buvo nustatyti Vilniaus, 4 – Kauno, po vieną – Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse. Septyni iš šių atvejų buvo įvežtiniai.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) pritarė Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už draudimo nesilaikymą svarstoma numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančias baudas. Šią Seimo nario socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus iniciatyvą trečiadienį palaikė 8 komiteto nariai, 1 susilaikė. Projektas, siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus, keliaus svarstymui į Seimo plenarinę salę. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išnagrinėjo „Nemuno aušros“ bylą dėl automobilių nuomos iš partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir „aušrietės“ Daivos Petkevičienės. Partija ir minėti politikai savo skundais teismui siekia panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą, kuriuo nutarta, kad „Nemuno aušra“ padarė šiurkštų finansinį pažeidimą, nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. „Nemuno aušros“ advokatas Vaidotas Sviderskis teisme sakė, kad VRK minėtu sprendimu galėjo išeiti už savo kompetencijos ribų. Be to, partijos gynėjo manymu, analogiškose situacijose tokie pažeidimai anksčiau nebuvo trakuojami kaip šiurkštūs. LVAT sprendimą byloje skelbs birželio 10 d. Finansinius pažeidimus „Nemuno aušros“ veikloje nustačius VRK balandį nutarė partijai neskirti daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai Kaune, Kauno bei Marijampolės rajonuose atlikto kratas. Anot tarnybos, kovą buvo pradėtas tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Teisėsauga ėmėsi veiksmų, gavus duomenų, jog viešoji įstaiga „Mokslinės paslaugos“ ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija galimai neskaidriai naudoja Europos Sąjungos (ES) lėšas, organizuodami ūkininkų mokymus. Kaip anksčiau skelbė žurnalistinį tyrimą atlikęs portalas „15min“, minėti mokymai rengti tik formaliai, juose niekas nedalyvauja. Anot portalo, Nacionalinė mokėjimų agentūra ūkininkų mokymams jau skyrė daugiau nei 200 tūkst. iš 300 tūkst. suplanuotos ES paramos. Pasirodžius šiai publikacijai, premjerė I. Ruginienė priėmė sprendimą atleisti V. Jukną iš visuomeninio patarėjo pareigų.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Valstybės gynybos holdingo projektą Vyriausybei planuojama pristatyti iki 2028 m. pradžios. Tai trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje teigė Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė Aušra Vičkačkienė. Pasak jos, dabar vertinami galimi holdingo steigimo variantai, o pirmuosius siūlymus žadama pateikti anksčiau numatyto termino – šių metų antroje pusėje. Šiuo metu vystomo valstybinio gynybos holdingo kūrime dalyvauja Finansų, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos ministerijos, taip pat Susisiekimo ministerija ir jų valdomos įmonės. Į gynybos holdingą įeina Kaune veikianti bei Finansų ministerijai pavaldi „Giraitės ginkluotės gamykla“, taip pat Energetikos ministerijai pavaldi „EPSO-G“ grupė, šiuo atveju veikianti per įmonę „EPSO-G Invest“, kuri dalyvauja statant Vokietijos koncerno „Rheinmetall“ vystomą amunicijos gamyklą Radviliškio rajono savivaldybėje.
Vyriausybė trečiadienį pritarė, kad nacionalinis plėtros bankas ILTE negalėtų teikti finansavimo premjerui, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojui, Ministrų kabineto nariams bei kitiems politiškai pažeidžiamiems asmenims (PEP). Šiam Finansų ministerijos projektui dar reikės palaikymo Seime. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau Eltai yra sakęs, kad šiuo siūlymu siekiama didinti plėtros banko veiklos skaidrumą. Griežtesnis ILTE finansavimo reguliavimas numatytas ir naujame ILTE akcininkės Finansų ministerijos lūkesčių rašte. Svarstymų dėl to, kad plėtros bankas turėtų peržiūrėti, kaip finansuoja PEP riziką turinčius klientus, kilo pernai vasarą po to, kai paaiškėjo apie tuo metu premjero pareigas ėjusio Gintauto Palucko iš dalies valdomos bendrovės gautą 200 tūkst. eurų lengvatinę ILTE paskolą. Po žurnalistinių tyrimų ir kilusių klausimų apie jo verslus premjeras tuomet atsistatydino iš pareigų.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
JAV prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną itin svarbaus viršūnių susitikimo su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Tai pirmasis JAV prezidento vizitas Kinijoje po beveik dešimtmečio pertraukos. Ilgai lauktą didžiausių pasaulio ekonomikų lyderių susitikimą, kurį D. Trumpas dėl karo Artimuosiuose Rytuose jau buvo atidėjęs nuo kovo mėnesio, temdo nesutarimai dėl prekybos, minėto karo ir Taivano. Vizito tikslas – mažinti šias įtampas tarp supervalstybių ir sudaryti verslo susitarimus. Su D. Trumpo delegacija į Kiniją taip pat atskrido technologijų milžinės „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas ir „Tesla“ galva Elonas Muskas.
Rusijos Valstybės Dūma vienbalsiai patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Pagal naująjį įstatymą, Vladimiras Putinas nuo šiol galės pasitelkti kariuomenę „Rusijos Federacijos piliečių apsaugai“ tuo atveju, jei jie užsienyje būtų „suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas“. Galvoje turimi atvejai, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie „yra gavę įgaliojimus be Rusijos Federacijos dalyvavimo“, taip pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta. Išplėsti V. Putino įgaliojimus dėl kariuomenės panaudojimo užsienyje Rusijos valdžia nusprendė po keleto pagrindinių NATO valstybių perspėjimų, kad Kremlius rengiasi karui su viena arba keliomis Europos šalimis.
Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) pranešė, kad pasaulio valstybės rekordiškai sparčiai sekina naftos atsargas ir strateginius rezervus. TEA teigimu, tai vyksta dėl „beprecedenčių“ tiekimo sutrikimų, kuriuos sukėlė karas Artimuosiuose Rytuose. Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo 117 mln. barelių, o kovą, po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną, jos buvo sumažintos 129 mln. barelių, teigė agentūra, perspėdama apie galimus kainų šuolius ateityje.
Naujausi komentarai