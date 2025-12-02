Gruodį keliuose – intensyvūs policijos reidai: blaivumo tikrinimai tęsis iki pat Naujųjų

Apie tai, kur šį mėnesį bus didžiausias dėmesys, kokios dažniausios šventinio laikotarpio rizikos ir ko tikisi iš vairuotojų, „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ pasakojo Policijos departamento atstovė Jorūnė Liutkienė.
– Ar gruodis gali būti vadinamas intensyviausiu mėnesiu keliuose?
– Visi pastebėjome, kad šventinis pikas prasideda vis anksčiau, o orų permainos keičia eismo sąlygas. Jau daug miestų papuošė savo eglutes – jos yra žmonių traukos taškai. Žinome, kad yra organizuojančių eglučių apžiūros turus, kai vienu kartu apvažiuojama keletas. Be to, daugelis ne tik lankosi žmonių traukos vietose, bet ir stengiasi anksčiau įsigyti kuo daugiau prekių, kad nereikėtų to daryti vėliau.
– Ar vairuotojai drausmingesni?
– Turime jau įprastą kelių eismo taisyklių pažeidimų skaičių. Pastebime, kad naujoji vairuotojų karta elgiasi atidžiau ir drausmingiau, daugiau rūpinasi saugiu vaikų vežimu, savo ir pėsčiųjų saugumu. Tiesa, dalis jų vis dar daro Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus.
– Kokie tai pažeidimai?
– Per dešimt šių metų mėnesių padaryta daugiau kaip 800 tūkstančių KET pažeidimų ir maždaug pusė jų yra greičio viršijimas. Kita dalis susijusi su tam tikru aplaidumu – vairuotojai laiku nesusitvarko dokumentų, neteisingai užregistruoja transporto priemonę. Taip pat pasitaiko pavojingo ir chuliganiško vairavimo atvejų bei naudojimosi mobiliaisiais telefonais. Vairuotojai neretai nenori pripažinti, kad tuo lemiamu momentu laikė telefoną rankose. Mes matome, kad žmonės vairuoja laikydami telefoną rankoje, vis į jį žvilgčioja ar bando parašyti trumpąsias žinutes.
– Kokie reidai suplanuoti gruodį?
– Jei policija budi keliuose ir vykdo vienokią ar kitokią suplanuotą prevencinę priemonę, dėmesys kreipiamas į visas detales. Jeigu tikrinamas blaivumas ir vairuotojas naudojasi telefonu – bus skirta bauda. Norime paraginti vairuotojus nepamesti galvos dėl geros nuotaikos, nes net pusę mėnesio bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos pareigūnai tai darys jau netrukus: nuo gruodžio 4 d. iki 6 d., po to – nuo 26 iki 29 d. Nuo gruodžio 15 iki 21 d. bus tikrinamas ne tik vairuotojų blaivumas, bet ir galimas apsvaigimas nuo narkotikų ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Ši kontrolė inicijuota Europos kelių policijos tinklo ROADPOL. Gruodį vyks daug patikrinimų – niekas nepraspruks, pareigūnai rankų nenuleis, o blaivumo tikrinimai tęsis iki pat Naujųjų metų.
Šiuo metu vykdoma pavojingo ir chuliganiško vairavimo, lenkimo ten, kur tai daryti draudžiama, taip pat važiavimo per sankryžas ar geležinkelių pervažas nepaisant šviesoforo signalų kontrolė. Nuo gruodžio 22 iki 24 d. ši akcija bus pakartota.
