 Gruodžio 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

Gruodžio 23-ioji Lietuvoje ir pasaulyje

2025-12-23 06:35
BNS inf.

Gruodžio 23-ioji, antradienis, 52 savaitė.

Jonas Mekas
Jonas Mekas / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 15.54 val. Dienos ilgumas 7.14 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.14 val., leidžiasi 19.20 val.

Vardadieniai:

Migdonijus, Minė, Veliuona, Viktorija, Vilbutas

Gruodžio 23-ioji Lietuvos istorijoje:

1771 — gimė Jozefas Frankas, gydytojas, 1805–1823 m. Vilniaus universiteto profesorius. Jo iniciatyva buvo įkurta Vilniaus medikų draugija, ambulatorija, Vakcinacijos ir Motinystės institutai. Mirė 1842 m.

1831 — mirė grafaitė, 1831 m. sukilimo dalyvė, lietuviškoji Žana d'Ark Emilija Pliaterytė. Gimė 1806 m.

1885 — gimė Kipras Petrauskas, dainininkas (tenoras), operos solistas. Mirė 1968 m.

1886 — gimė Andrius Garbukas (slapyvardis – Pustapėdis), JAV lietuvių poetas – humoristas, satyrinių eilėraščių autorius, anekdotų rinkinių sudarytojas.

1904 — išėjo pirmasis legalus lietuviškas dienraštis „Vilniaus žinios“. Laikraščio steigėjas – Petras Vileišis.

1922 — Biržų rajone gimė poetas, kinematografininkas Jonas Mekas. Mirė 2019 m.

1941 — gimė rašytojas Povilas Dirgėla. Mirė 2004 m.

Gruodžio 23-ioji pasaulio istorijoje:

1832 — prancūzai užėmė Antverpeną, priversdami olandus pripažinti Belgijos nepriklausomybę.

1888 — apimtas depresijos, olandų dailininkas Vincent van Gogh (Vincentas Van Gogas) nusipjovė kairiąją ausį.

1933 — Marinus van der Lubbe (Marinas van der Liubė) nuteistas kalėti iki gyvos galvos už Reichstago padegimą Berlyne.

1948 — mirties bausmė įvykdyta II pasaulinio karo nusikaltėliams – buvusiam Japonijos premjerui Hideki Tojo (Hidekiui Todžo) ir šešiems jo parankiniams.

1950 — popiežius Pijus XII paskelbė, jog Vatikane rastas Šv. Petro kapas.

1953 — mirties bausmė įvykdyta SSRS saugumo šefui Lavrentijui Berijai.

1995 — Prancūzijoje netoli Grenoblio miesto rasti 16 religinių savižudžių kūnai.

1996 — pirmą kartą anglikonų bažnyčios istorijoje keturios moterys Jamaikoje buvo įšventintos į kunigus.

2010 — Lenkija iš Niujorko aukcionų susigrąžino nacistų konfiskuotus du Juliano Falato paveikslus.

2013 — eidamas 95-uosius metus Iževske mirė Michailas Kalašnikovas, legendinio automatinio šautuvo AK-47 autorius.

Gruodžio 23-ioji šou pasaulyje:

1964 — gimė Eddie Vedder (Edis Vederis) iš grupės „Pearl Jam“.

1965 — gimė grupės „Guns N' Roses“ narys Slash (Slešas).

1967 — gimė dainininkė ir manekenė, Prancūzijos pirmoji dama Carla Bruni (Karla Bruni).

2010 — didžiojo ekrano žvaigždės Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) ir Ryan Reynolds (Rajenas Reinoldsas) pateikė skyrybų dokumentus.

2011 — galutinai įteisintos Holivudo aktoriaus Melo Gibsono ir jo buvusios žmonos Robyn (Robin) skyrybos, kurios kino žvaigždei kainavo pusę turto.

2013 — eidamas 94-uosius metus mirė garsus amerikiečių muzikantas ir kompozitorius, „Grammy“ laureatas Yusef Lateef (Jusefas Latifas), kuris vienas pirmųjų į tradicinį džiazą inkorporavo pasaulio etninę muziką.

Šiame straipsnyje:
įvykiai
datos
kalendorius

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų