Gynybai pinigų daugėja, bet lietuviški produktai stringa

– Kiek pagrįsti tokie skundai, kad sukuriame, pagaminame, bet neperkama?
– Kaip žmogus, kuris dar gerokai iki tapdamas ministru dirbo su gynybos pramone iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pusės, galiu pasakyti, kad tai tikrai pagrįsti mūsų pramonės ir ekosistemos pastebėjimai. Tačiau situacija tikrai keičiasi.
Galiu pabrėžti, kad yra iniciatyvų, o Krašto apsaugos ministerija ir mūsų kariuomenė tampa gerokai atviresnės. Manau, didelį postūmį tam davė ir mūsų technologijų inovacijų iššūkio programa. Buvome paskelbę milijono eurų konkursą ir kreipėmės į ekosistemą, kad rastų sprendimą prieš oro balionus, prieš hibridinę ataką.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Matome, kad KAM taip pat inicijavo tokio pobūdžio programas, nes šioje vietoje mokėmės iš geriausių. JAV turi DARPA su tokiomis programomis, Izraelis turi „InnoPeace“ programą. Jos pagrindu kažkada kūrė ir savo gynybos sistemą, kuri yra viena pažangiausių.
Kariuomenė tikrai atsiveria, poligonuose galima testuoti sprendimus. Kiek žinau, praktiškai kas mėnesį pasikviečiami Lietuvos startuoliai, kurie demonstruoja, ką geba ir gali. Kariuomenė vertina, kas jai yra aktualu.
– Bet kur tada problema? Kodėl nėra perkama iš Lietuvos gamintojų?
– Manau, yra keli pjūviai. Pirmas ir pats esminis – kartais galbūt reikia drąsesnių sprendimų. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su Krašto apsaugos ministerija, su kolegomis įvairiais lygmenimis.
Net Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatyti mechanizmai ir tam tikros išimtys, kai galima įsigyti iš vietos gamintojų. Tai labai svarbu pastebėti mokantis iš užsienio patirties.
Paimkime tą pačią Ukrainą. Dar 2024 metais jie apie 50 procentų savo poreikių įsigydavo iš vietinės pramonės, o 2025 metais šis skaičius išaugo iki 83 procentų. Tai kariaujanti šalis, kuri rodo pavyzdį, kad tikrai reikia remtis savo gynybiniais pajėgumais.
Kitas svarbus aspektas – kai turime rekordines investicijas, 5,38 proc. BVP gynybai ir gynybos įsigijimams, tai yra visiška „win-win“ situacija. Kai perki iš vietinės pramonės, tuo pačiu stiprini ekonomiką, nes gynybos ir saugumo pramonė šiuo metu apskritai demonstruoja vieną didžiausių augimų. Vien jos apyvarta pernai augo 50 procentų, kai visa mūsų ekonomika auga 3 procentais.
– Ar yra kas nors nupirkta iš Lietuvos gamintojų?
– Mano žiniomis, tikrai yra, bet čia jau, žinoma, kolegos iš Krašto apsaugos ministerijos ir Gynybos resursų agentūros galėtų pakomentuoti plačiau.
– Nėra taip, kad nieko nepirktų?
– Taip.
– Nemažai lietuviškų gaminių yra patikrinti Ukrainoje, fronte, realiomis karo sąlygomis. Ar to pakanka, kad ir mūsų kariuomenė pirktų tokius produktus?
– Tai yra stiprybė, kurią įvertina ir kitos Vakarų valstybės, kai kalbama apie mūsų pažangias gynybos sistemas – ar tai būtų dronai, antidronai, lazeriniai optiniai įrenginiai, taikikliai, ar visas kitas mūsų įmonių kuriamų produktų spektras.
Mūsų įmonės kuria nišinius, labai pažangius ir analogų neturinčius sprendimus. Tiek mūsų karinėms pajėgoms, tiek užsienio kariuomenėms tikrai svarbu, ar produktas yra išbandytas. Kai jis išbandytas karo lauke, šiuo atveju Ukrainoje, tai suteikia labai didelį pliusą pačiam produktui ir jo patikimumui.
Iš mūsų pusės svarbu užbaigti „MilTech Sandbox“ iniciatyvą, kad ir Lietuvoje galėtume testuoti visus produktus.
Naujausi komentarai