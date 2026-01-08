Gyventojams – aiškios taisyklės: kur galima ir kur draudžiama kasti sniegą

Plačiau apie tai pasakojo „Grindos“ teritorijų priežiūros komandos vadovė Dana Jasilionytė.
– Kur žmonėms dėti sniegą?
– UAB „Grinda“ prižiūri Vilniaus gatves, tad turi pareigą išvežti sniegą iš Vilniaus senamiesčio aikščių ir skverų. Daugiabučių kiemuose darbuojasi arba jų administratoriai, teritorijos prižiūrėtojai, arba pačios bendrijos organizuoja darbus. Sniego valymo darbai yra kiekvieno daugiabučio individualus klausimas. Galbūt lengviausia yra sutelkti kaimynus ir pradėti valyti. Tiesa, negalima užversti kaimyno automobilio vietos arba dėti sniegą ant šaligatvių.
– Ar gyventojai gali kreiptis, kad išvežtų sniegą?
– Vilniaus miesto savivaldybė, kuri prižiūri kiemus, turi užsakymus su įmonėmis, tad gyventojai gali kreiptis į seniūniją. Tiesa, prieš tai reikės patraukti visus automobilius. Tuomet atvažiuos speciali technika ir išvalys sniegą. Kaimynai turi susitarti, kada jie galės atlaisvinti aikšteles, ir tik tuomet kreiptis į seniūniją.
– Ar žmonės naudojasi tokia paslauga?
– Jau daug metų įmonės atlieka tokią paslaugą, tad tai nėra naujovė Vilniaus miesto savivaldybėje. Jei patraukiami automobiliai, paslauga atliekama greičiau ir kokybiškiau. Be to, transporto technika gali netyčia užkabinti automobilius, tad saugumas čia labai svarbus.
– Kokie yra pagrindiniai patarimai, kaip teisingai kasti sniegą?
– Didžiausias patarimas – niekada neužversti šaligatvių. Be to, nedaryti sniego krūvų prie augalų, medžių, nes tai jiems yra žalinga. Taip pat patartina sniegą valyti po truputį, dažniau, nes jei ateisi po gero snygio, vargu ar nugara padėkos.
