Į Latviją išvyksta 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis

Apie tai trečiadienį Vyriausybės posėdžio metu pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
„Toliau padedame ir padėsime Latvijai. Šiandien iš tarnybos grįžo viena Lietuvos pasieniečių komanda ir planuoja išvykti nauja grupė – 20 pareigūnų su keturiais tarnybiniais šunimis – kuri prisidės prie bendrų pastangų, saugant išorinę ES sieną“, – sakė ministras pirmininkas.
Prieš kelias savaites Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras Janis Dombrava LRT televizijai teigė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, padedant saugoti išorinę ES sieną ir kovojant su neteisėta migracija. Jis sakė, jog Latvija norėtų, kad Lietuva atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas anksčiau kalbėjo, kad Lietuva šiuo metu neturi galimybių siųsti į Latviją 100 pasienio pareigūnų.
ELTA primena, kad Latvija turi apie 172 kilometrų ilgio sieną su Baltarusija, artima Rusijos sąjungininke. Mūsų regiono šalys kaltina Baltarusiją valdantį Aliaksandrą Lukašenką tyčia nukreipiant migrantus prie Europos Sąjungos išorinės sienos, siekiant daryti spaudimą blokui.
Latvija, Lietuva ir Lenkija dėl to sustiprino sienų apsaugą ir pastatė pasienio tvoras.
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