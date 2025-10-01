 Į Lietuvą neįleisti trys neteisėti migrantai

Į Lietuvą neįleisti trys neteisėti migrantai

2025-10-04 09:47
BNS inf.

 Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido trijų neteisėtai sieną bandžiusių kirsti asmenų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Į Lietuvą neįleisti trys neteisėti migrantai
Į Lietuvą neįleisti trys neteisėti migrantai / R. Riabovo / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 40 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį neįleido 113 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

Šiame straipsnyje:
VSAT
neteisėti migrantai
Lietuva
pasienis su Baltarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų