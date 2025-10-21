Inga Ruginienė: blogai

„Blogai, reiškia, ministras turi dėti pastangas susitikti dažniau. Jeigu profsąjungoms trūksta, ministras turi susitikti dažniau“, – antradienį žurnalistams sakė Inga Ruginienė.
BNS skelbė, kad ugniagesių, policininkų, Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos ir muitinės darbuotojų atlyginimams kitąmet siūloma papildomai numatyti 24,1 mln. eurų. Tai leistų algas jiems padidinti 5 proc. arba 110 eurų „į rankas“.
Visgi Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkė Ineta Kursevičienė statutinėms tarnyboms numatytas lėšas vadina nepatenkinamomis.
Ji sako, kad 110 eurų atlyginimai didės tik labai mažą algos koeficientą turintiems ir nedaug uždirbantiems pareigūnams, o didžiajai daliai pareigūnų, kurie turi nemažą darbo stažą, atlyginimai didės 8 eurais.
I. Kursevičienė taip pat teigė biudžeto formavimo procese pasigendanti Vidaus reikalų ministerijos lyderystės „stovint už savo bendruomenę“, praėjusią savaitę kritikavo pavėluotą I. Ruginienės siekį derėtis su profsąjungomis.
„Kiek pati esu susitikusi su profesinėmis sąjungomis dar būdama ministre, tikrai girdėjau poreikį apie tai, kad reikia išsaugoti pareigūnus, kuriems sueina pensijinis amžius“, – pažymėjo Vyriausybės vadovė.
„Šiai dienai biudžete mes ir nusimatėme papildomus priedus, kad būtų paskata pareigūnams likti sistemoje ir neišeiti į pensiją ir nedirbti kitų darbų, nes jų patirtis mums yra ypatingai svarbi“, – pridūrė I. Ruginienė.
Pasak jos, šis profesinių sąjungų prašymas išpildytas, o jeigu jos turinčios kitų reikalavimų, premjerė pasirengusi juos svarstyti bei „dėti visas pastangas, kad tie reikalavimai būtų išpildyti“.
Rugsėjo pabaigoje per 5 tūkst. statutinių pareigūnų, statutinių įstaigų darbuotojų ir aplinkosaugininkų vienijantis NPPSS paskelbė kitąmet reikalaujantis finansavimo susiejimo su bendruoju vidaus produktu bei beveik trečdaliu didesnio darbo užmokesčio fondo.
Pareigūnų finansavimo susiejimo su konkrečiu BVP idėją šių metų gegužę jau buvo iškėlusi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF), raginusi vidaus reikalų sistemą finansuoti kaip krašto apsaugą.
Pernai lapkritį Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas socdemų inicijuotoje diskusijoje Seime sakė, kad policijai trūksta apie pusantro tūkstančio pareigūnų, o 40 proc. esamų gali bet kada išeiti į atsargą.
Jis tuomet ragino kaip itin skatinantį motyvaciją Lietuvoje pritaikyti estišką modelį, kai 50-ies sulaukęs pareigūnas šalia atlyginimo pradeda gauti ir pensiją.
Vyriausybės praėjusią savaitę patvirtiname pirmajame 2026-ųjų valstybės biudžeto projekte Vidaus reikalų ministerijai (VRM) ir jai pavaldžioms įstaigoms suplanuota skirti 873 mln. 734 tūkst. eurų. Šių metų biudžete VRM skirta 838 mln. 524 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai