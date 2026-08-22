Ir „Bobų radijas“, ir tikros eterio legendos – Raseinių kraštas šventė radijo 100-metį

Sėkmingai įgyvendinus projektą „Radijo balsai“, Kilupių ir Paupio kaimų erdvės prisipildė muzikos, juoko ir prisiminimų, originaliai sukaktį paminėjo kaimo bendruomenė „Palukštys“, o Girkalnio viešojoje erdvėje nuskambėjusi „Bendruomenių radijo banga“ subūrė daugiau kaip 40 Raseinių rajono kaimo bendruomenių.
Nuo iškilmingų Šv. Mišių ir kryžiaus pašventinimo iki skambių estrados melodijų, edukacijų vaikams ir diskusijų su žinomais eterio veidais, darbščiausių krašto žmonių, gražiausių sodybų šeimininkų pagerbimo – renginiai įrodė, kad bendruomeniškumas Raseinių rajone stipresnis nei bet kada, o meilė gimtajam kraštui pritraukia šimtus dalyvių.
Prasmingai praleido laiką
Tradicinė Kilupių kaimo bendruomenės šventė „Kur gimėm, kur augom“ šiemet buvo dedikuota Lietuvos radijo 100-mečiui ir tapo „Radijo balsais“. Šventė startavo vėliavos pakėlimu ir radijo šaukiniais „Kalba Lietuvos radijas, kalba Lietuvos radijas“.
Į laikus, kai skambėjo šis šaukinys, grąžino atlikėjas Romualdas Juzukonis. Nuostabus balsas ir atliekami kūriniai užbūrė dalyvius – jie ne tik klausėsi, bet ir nuo pirmų dainų įsiliejo į šokio sūkurį.
Mažieji šventės dalyviai varžėsi piešinių konkurse „Mano senelio radija“, džiaugėsi Irmio Tarnausko šuneliais, šėlo ant batuto, dalyvavo policijos edukacijoje.
Suaugusieji aktyviai įsitraukė į viktoriną „Radijo balsai“ ir kūrybinę-edukacinę veiklą „Mano radijas – kūrimas“. Jos metu papildė žinias apie Lietuvos radijo istoriją, jos kūrėjus, reikšmę šalies kultūriniam gyvenimui ir pasinėrė į kūrybą, o įdomiausiu pripažintas A. Balčiaus sumeistrautas radijo aparatas. Pasidžiaugta ir kitu jo indėliu į šventę – surengta piešinių paroda, pasigėrėta nupieštu didžiuliu bendruomenės logotipu.
Geros nuotaikos suteikė Kilupių kaimo bendruomenės humoristinės grupės „Bobų radijas“ pasirodymas. Ypatingo dalyvių susidomėjimo sulaukė Lietuvos radijo diktorius Edvardas Kubilius, papasakojęs apie žymiausias radijo laidas, diktorius, laidų vedėjus ir atskleidęs įdomių ir kurioziškų situacijų iš savo profesinės veiklos.
Šventinę nuotaiką kūrė Algis Raškevičius – jo atliekamos dainos skamba ir Lietuvos radijo eteryje. Koncertinę radijo dainų programą dovanojo ir veliuoniškiai. Susirinkusius džiugino Pramedžiavos kaimo bendruomenės kapela, Kėdainių rajono Paaluonio bendruomenės humoristinė grupė, atlikėjas Naglis Mačėnas.
„Šventėje buvo puoselėjamos ir stiprinamos bendruomenės tradicijos, skatinamas gyventojų aktyvumas ir tarpusavio bendravimas, į bendruomenės gyvenimą labiau įtrauktas jaunimas. Daug dėmesio skirta ne tik skirtingų kartų bendravimui, bet ir socialiai pažeidžiamoms grupėms įtraukti, – renginyje dalyvavo Ariogalos vaikų dienos centro vaikai. Projektas sustiprino bendruomeniškumą, paskatino bendradarbiauti su kitomis kaimo bendruomenėmis ir suteikė gyventojams galimybę prasmingai praleisti laiką“, – džiaugėsi Kilupių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Šalvaitienė.
Tęsėsi aštuonias valandas
Paupio kaimų bendruomenės renginys „Radijo balsas” prasidėjo šv. Mišiomis Paupio Šv. Šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčioje, Porciunkulės atlaidais, atstatytų kryžiaus ir koplytstulpio iškilmingu pašventinimu.
Po sakraliosios dalies renginys persikėlė į Paupio kaimų bendruomenės viešąją erdvę, kurioje susibūrė apie 300 dalyvių, ir tęsėsi apie aštuonias valandas.
Mažiesiems šventės dalyviams surengta edukacinė programa „Ateities kūrėjų akademija“, piešinių konkursas „Senelio radijo imtuvas“, linksmybės ant batuto.
„Pagerbėme bendruomenės jubiliatus, su gražiu, nors ir nejubiliejiniu, gimtadieniu pasveikinome nuolatinį bendruomenės rėmėją Raseinių rajono garbės pilietį Česlovą Kenstavičių, palinkėjome sveikatos ir gražių dar ilgų metų. Įteikėme padėkas ir simbolines dovanėles žmonėms, kurie daug metų tvarko aplinką: pjauna žolę, grėbia ir išveža lapus, ravi gėlynus, šluoja gatves. Jų dėka visas kaimelis atrodo gražiai ir tvarkingai“, – pasakojo bendruomenės pirmininkė Danguolė Žyvatkauskienė.
Raseinių rajono medžiotojų klubas „Verybės“ virė skanią sriubą – šurpą, žuvienę, kuriai žuvies skyrė bendrovė „Raseinių žuvininkystė“, „Loretos virtuvė“ vaišino kibinukais ir arbata, visi norintys galėjo užeiti į bendruomenės salę su skanumynais nuklotu stalu.
Šventinę nuotaiką kurstė Raseinių rajono kultūros centro Nemakščių moterų šokių kolektyvas „Smiltė“ (vad. Živilė Lembutienė), Tytuvėnų miestelio kapela „Svaja“ (vad. Regimantas Zenauskas), atlikėjas Romualdas Juzukonis. Nuostabiai skambėjo grupės „Nerija“ (vad. Aleksas Kastanavičius) senos geros dainos, kasdien transliuojamos per radiją ir televiziją, o vakaro kulminacija tapo joniškiečių Raimondos Saltonės, jos dukros ir sūnaus koncertas-diskoteka, skirta visoms amžiaus grupėms.
Sukaktį įprasmino kitaip
Kaimo bendruomenė „Palukštys“ Lietuvos radijo amžiaus sukaktį nusprendė įprasminti kiek kitaip. Kadangi bendruomenės parengtas projektas vadinosi „Nuo varpo iki radijo“, jį įgyvendinti pradėta Šiluvos kultūros paveldo ir kaimo bendruomenės iniciatyva 2022 m. parke įsteigtos Varpų ekspozicijos lankymu.
Po pažintinės ekskursijos renginio dalyviai užsuko į mugę ir degustavo ūkininkų produkciją, dalyvavo edukacijoje „Unikali iCook puodų konstrukcija“, didžioji dalis jos dalyvių pirmą kartą ragavo maisto, pagaminto praktiškai be vandens.
Žemygalos dvare apžiūrėta radijo aparatų paroda, varpų ir angelų ekspozicijos. Pagrindinę renginio dalį – teminę kompoziciją „Radijo širdis per 100 metų“ – pradėjo radijo diktoriai Rita Kačiušienė ir Romas Rudžinskas. Jie pristatė Žemygalos dvaro ir radijo atsiradimo istorijas. Buvo pabrėžta, kad radijas daugiau kaip 100-metį jungia žmones, perduoda svarbiausias žinias ir saugo gyvąją mūsų kultūrą.
Dažnai girdėjosi diktorės balsas: „Alio, alio, kalba Kaunas. Šią valandą 1926 m. birželio 12 d. per radiją kreipiamės į jus – į miestus ir miestelius, ūkius, į visus, kurių namuose skamba mūsų balsas. Lietuvos gyventojai girdi mus ir klauso per 323 radijo imtuvus.“
Kadangi buvo priminta, kad nuo 1927 m. Lietuvos radijas pradėjo vesti sveikinimų koncertus, bendruomenė pasinaudojo galimybe ir radijo bangomis pasveikino keturis bendruomenės narius, šiemet šventusius jubiliejines sukaktis. Jubiliatams skambėjo Egidijaus Balnio atliekamos dainos „Mano gimtinė“ ir „Seni draugai“, o po jų – Danieliaus Dolskio šlageriai.
Radistai-trumpabangininkai šventės dalyvius supažindino su savo veikla ir ateities planais. Jų dėka sulaukta sveikinimų iš Amerikos, Kanados, Vokietijos, Tailando ir kitų šalių. Puikia atrakcija tapo rašymas Morzės abėcėle.
„Puikiai pavyko diskusijų laida, kurią vedė Rita, Romas ir Rytis. Joje dalyvavę svečiai pasidalijo prisiminimais apie radijo pradžią, pasakojo gyvus faktus iš savo vaikystės ir prisiminė, kaip radijas atkeliavo į jų gimtinę“, – džiaugėsi projekto administratorė Gražina Pečkaitienė.
Jos žodžiais, radijas ir šiandien išlieka artimas ir svarbus – jis informuoja, šviečia ir lydi kasdienybėje. Minėdami radijo 100-metį, pagerbiame jo indėlį į mūsų visuomenės, bendruomenių ir valstybės gyvenimą. Radijas – ne tik informacijos šaltinis, tai laisvo žodžio, bendrystės ir pilietiškumo erdvė. Radijas šiandien ne konkuruoja: jis lieka, prisitaiko ir keičiasi kartu su mumis. Radijas – ne praeitis, jis – kasdienybė“, – kalbėjo projekto administratorė.
Subūrė krašto bendruomenes
Radijo 100-mečio renginius Raseinių rajone vainikavo Girkalnio viešojoje erdvėje nuskambėjusi „Bendruomenių radijo banga“ – nuotaikinga vasaros šventė, subūrusi daugiau kaip 40 Raseinių rajono kaimo bendruomenių.
Renginys prasidėjo kaimo bendruomenių eitynėmis, nuotaikingais prisistatymais ir meno kolektyvų koncertine programa, veikė improvizuota radijo studija. Pasveikinti jubiliejinius gimtadienius šiemet švenčiantys kaimo bendruomenių pirmininkai, o naujieji pirmininkai iškilmingai pakrikštyti – linksma ceremonija jiems simboliškai atvėrė duris į sėkmingą bendruomeninę veiklą. Netrūko ir sportinių rungčių, kuriose dalyviai išbandė savo jėgas ir išmonę, o geriausiai pasirodę buvo apdovanoti.
Bendruomenių kiemeliuose vyko rankdarbių parodos, mugės ir įvairios edukacijos, visi buvo kviečiami paragauti bendruomenių iškeptų naminių pyragų. Radijo aparatų paroda „100 metų su radiju“ leido susipažinti su radijo technologijų raida.
Tai buvo muzikos, juoko, prasmingų susitikimų ir bendrystės kupina diena, dar kartą parodžiusi, kiek daug gali sukurti susitelkusios ir aktyvios bendruomenės.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
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