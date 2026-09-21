Istorinis čempionatas Lietuvoje – su nerimu

Druskininkuose ir Lazdijų apylinkėse pirmą kartą šalies istorijoje bus surengtas Europos čempionatas, į Lietuvą pritrauksiantis daugiau nei 300 sportininkų iš daugiau kaip 35 valstybių.
Dzūkijos miškai pasirinkti neatsitiktinai. Siekiant sumažinti varžovų pranašumą, kalvoto reljefo atsisakyta.
„Galėjome ir Vilniuje organizuoti, būtų paprasčiau. Bet čia yra per didelės kalvos, per dideli kalnai, mums tai nėra įprasta. Atvažiavę sportininkai iš Čekijos ar Šveicarijos aplenkia mūsų sportininkus labai lengvai. Tai ieškojome, kad būtų kuo daugiau dilgėlių, kad bėgimas būtų kuo lėtesnis, sudėtingesnis“, – pasakojo Europos orientavimosi sporto čempionato direktorius Vilius Aleliūnas.
Lietuvos rinktinei atstovaus ir iš biatlono į orientavimosi sportą trumpam sugrįžusi Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių dalyvė Judita Traubaitė. Sportininkė pripažįsta, kad aukštų pozicijų nesivaiko.
„Vieta kokia bus, tokia bus, priklauso ir nuo kitų dalyvių. Norėtųsi kuo geriau techniškai įveikti trasas. Aišku, visų pirma dėmesys kvalifikacijai“, – teigė J. Traubaitė.
Nors orientavimosi sportas Lietuvoje kol kas nėra tarp populiariausių sporto šakų, tokio masto čempionato organizavimas – nemenkas finansinis iššūkis.
„Biudžetas yra apie pusę milijono, beveik 500 tūkstančių. Iš valstybės gavome finansavimą. Orientavimosi sportas tikriausiai daugiausia šiais metais – per pirmąjį šaukimą 159 tūkstančius, bet visos kitos lėšos yra nuosavos arba rėmėjų lėšos“, – aiškino V. Aleliūnas.
Tiesa, pastarosiomis dienomis sulaukus įspėjimų apie galimą oro pavojų, o vieną į Lietuvą įskridusį droną numušus naikintuvui, dėl panašaus galimo scenarijaus baiminasi ir čempionato organizatoriai.
„Jeigu jau bus raudona, mes negalime nesustabdyti. Mes sustabdysime ir evakuosimės, bet nebegalėsime pratęsti. Stabdysime sportininkus miškuose, juos evakuosime ir teks anuliuoti tas varžybas“, – kalbėjo V. Aleliūnas.
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Antradienį prasidėsiantis čempionatas truks šešias dienas. Pirmąją dieną sportininkai treniruosis, o po dviejų varžybų dienų turės poilsio dieną.
„Priartėjome prie mūsų varžovų iš fizinės pusės. Galime rezultatuose kilti. Surengėme daug stovyklų ir visa rinktinė jaučiasi komfortabiliai“, – tikino orientacininkas Tautvydas Rimkus.
Lietuvos rinktinei čempionate atstovaus 18 sportininkų – 9 vyrai ir 9 moterys.
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