Įvardijo daugiau detalių: tarnybos tebeieško, ar numuštas dronas turėjo sprogmenų

„Kol kas dirba Karo policijos ir „Aro“ pareigūnai, įvestas planas „Skydas“, atsakymo dar neturiu“, – žurnalistams įvykio apylinkėse sakė pulkininkas, paklaustas, ar dronas turėjo sprogmenų.
„Procesas (paieškos – BNS) vyksta“, – pridūrė jis.
Karininkas taip pat nekomentavo orlaivio kilmės ir galimo taikinio, nes jie dar nenustatyti. Pasak jo, tyrimą apsunkins tai, kad dronas buvo sudaužytas.
Bepilotį antradienio naktį numušė Aviacijos bazėje Šiauliuose dislokuoti NATO oro policijos naikintuvai iš Italijos.
Pasak A. Matučio, tam buvo panaudota raketinė ginkluotė, drono nuolaužos nukrito į ūkininko teritoriją lauke.
Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad bepilotis tikriausiai buvo nukrypęs nuo kurso, bet kol kas neaišku, ar jis buvo Rusijos, ar Ukrainos.
BNS rašė, kad bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Pastarąjį kartą daliai pietryčių Lietuvos gyventojų apie galimą oro pavojų buvo pranešta praėjusį sekmadienį, bet vėliau nustatyta, jog tai įvyko radarams fiksavus paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną tarnybos ties Varėna taip pat fiksavo šalies teritoriją kirtusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį galbūt patekusį objektą, galimai atskridusį iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams, pabrėžia oro gynybos svarbą
Šalies vadovai dėkoja Italijos kariams, antradienio naktį Kaišiadorių rajone numušusiems į Lietuvos oro erdvę įskridusį droną, ir pabrėžia svarbą stiprinti oro gynybą.
„Šią naktį įsitikinome, kad Lietuvos oro gynyba veikia. Į šalies oro erdvę įskridęs dronas buvo laiku pastebėtas, perimtas ir sunaikintas NATO naikintuvų. Esu nuoširdžiai dėkingas mūsų sąjungininkams iš Italijos, atlikusiems savo pareigą“, – feisbuke antradienį rašė prezidentas Gitanas Nausėda.
„Rusijai plečiant karo veiksmus prieš Ukrainą, tokių incidentų galime sulaukti ir daugiau. Todėl toliau kryptingai stiprinsime oro gynybos pajėgumus ir ieškosime naujų būdų, kaip apsaugoti visus Lietuvos žmones“, – teigė G. Nausėda.
Savo ruožtu prezidentas pranešė, jog trečiadienį šaukia iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytą Valstybės gynimo tarybą (VGT) oro gynybos vystymo klausimams aptarti.
Tuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat pabrėžė oro gynybos stiprinimo svarbą Lietuvoje.
„Pirmiausia noriu padėkoti Italijos gynybos oro gynybos misijai, kuri sugebėjo likviduoti droną, kuris įskrido į mūsų Lietuvos valstybės teritoriją. Grįžtu iš Ukrainos, kur pamatėme terorą ir vykstančius karinius veiksmus, nuolatinį oro pavojų ir pamatėme tuo pačiu ir kiek Ukraina geba technologiškai gintis, vystytis ir akivaizdu, kad oro gynyba tampa vis labiau aktuali tema ir Lietuvoje, ne tiktai Ukrainoje, kuri ginasi“, – sakė M. Sinkevičius.
„Todėl tikrai reiks pasistūmėti kartu su karinėmis oro pajėgomis sutelkti jėgas, kad galėtume apginti savo valstybės dangų“, – pabrėžė jis.
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