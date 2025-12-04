Jaunimo organizacijos jungiasi prie žurnalistų protesto

Ketvirtadienį jaunimą vienijančios organizacijos pasirašė raštą, adresuotą prezidentui Gitanui Nausėdai, Vyriausybei, Seimo nariams bei Seimo Kultūros komitetui. Raštu reiškiamas nepritarimas parlamentarų siūlomiems pokyčiams.
„Tokiu reguliavimu būtų panaikinta esminė apsauga nuo nepagrįsto politinio kišimosi, nes vadovo atleidimui pakaktų paprastosios daugumos, momentiškai suburtos, balsų, parlamente ar LRT taryboje, o ne objektyvių, su LRT misija susijusių kriterijų ar viešojo intereso pamynimo. Tai tiesiogiai silpnina institucinį LRT nepriklausomumą ir kelia riziką, kad visuomeninis transliuotojas gali tapti priklausomas nuo politizuotų ketinimų ir lūkesčių“, – rašoma jaunimo organizacijų rašte.
Anot raštą pasirašiusių didžiausių jaunimo organizacijų, visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas yra būtina demokratinės valstybės ir visuomenės atsparumo sąlyga.
Pabrėžiama, kad siūlomi LRT įstatymo pakeitimai nesuteikia reikalingos apsaugos nuo galimo politinio spaudimo, neužtikrina skaidrių ir objektyvių procedūrų ir neatitinka Konstitucinių bei Europos Sąjungos (ES) teisinių standartų.
„Raginame atsakingai įvertinti šių sprendimų pasekmes viešajam interesui, jaunimo pasitikėjimui valstybės institucijomis ir visos demokratinės sistemos stabilumui. Lietuvos visuomenė verta stiprių, nepriklausomų ir savo misiją užtikrinti galinčių institucijų“, – dėstoma rašte.
Kaip skelbta, viešojoje erdvėje verda diskusijos dėl Seime kelią besiskinančių iniciatyvų, susijusių su LRT. Praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė siūlymui supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Seimo veiksmams prieš LRT prieštaraujanti žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.
