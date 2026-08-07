„Ji žiūrėdavo man nebyliu prašymu į akis“: po kūdikio mirties prabilo darželio auklėtoja

Buvusi auklėtoja, prižiūrėjusi vyresniuosius šios šeimos vaikus, kai šie buvo darželio amžiaus, kalbėjosi su portalu lrt.lt.
Anot anonime norėjusios išlikti moters, šeima propagavo žaliavalgystę, todėl įdėdavo maisto vaikams iš namų, nepaisant to, kad darželis užsakinėdavo tik vegetarišką maistą.
„Bet ta mergaitė paslapčiom pradėjo vagiliauti iš kitų vaikų dėžučių. Ir kai mes dalindavom pusryčių košę, ji žiūrėdavo man nebyliu prašymu į akis ir ji suvalgydavo po du dubenėlius grikių košės. Ir ateidavo mama, klausdavo, kaip nugyveno dieną, ką valgė. Ir ta mergaitė niekada nesakydavo, kad ji valgė. Ji valgė, ir sriubas valgė, viską valgė. Vaikas jau pats kažkokiu instinktyviu būdu suvokia, kad jam norisi to maisto“, – lrt.lt pasakojo moteris.
Šeima vengia specialistų
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) specialistams šią savaitę antrą kartą nepavyko susitikti su kūdikio netekusios šeimos vaikais.
VVTAĮT Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė Eltai teigė, kad trečiadienį planuotas galimas susitikimas su šeima neįvyko. Dėl to, pasak jos, kitas galimas susitikimas suderintas penktadienį.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė istorija apie atvejį Kauno klinikose, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama VVTAĮT nusprendė iš šeimos paimti šešis vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį.
Tokia situacija susiklostė todėl, kad Kauno klinikos informavo vaiko teisių gynėjus apie sudėtingą kūdikio būklę, bet apie vaiko mirtį pranešė po kelių dienų.
Vaiko teisių apsaugos gynėjai nurodė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos paimti kitus vaikus. Teigiama, kad tai lėmė visa aplinkybių, suponuojančių poreikį užtikrinti vaikų saugumą, visuma.
Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas Eltai teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus.
Siekiant nustatyti tikslias kūdikio mirties aplinkybes, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis.
(be temos)