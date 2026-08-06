Juozas Olekas: LRT sprendimas imtis patikrinimo dėl tušinuko galėjo būti priimtas gerokai anksčiau

„Kalbant apie LRT sprendimą pradėti tarnybinį patikrinimą, mano nuomone, jis galėjo būti priimtas gerokai anksčiau“, – rašoma Seimo vadovo komentare, kurį BNS ketvirtadienį perdavė jo patarėja Gitana Letukienė.
„Tuo metu LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė viešai pareiškė, kad, jei reikėtų rinktis, kuo tikėti – LRT žurnaliste ar socialdemokratais, ji tikėtų LRT žurnaliste. Mano įsitikinimu, pirmiausia reikėjo objektyviai išsiaiškinti visas aplinkybes, o tik tuomet daryti tokius viešus pareiškimus. Todėl dabar, LRT atlikus tarnybinį patikrinimą, bus vertinga susipažinti su jo išvadomis“, – teigė jis.
Dėl minėto incidento ketvirtadienį prokuratūra nusprendė atnaujinti ikiteisminį tyrimą, kurį šią savaitę buvo nusprendusi nutraukti.
Antradienį J. Olekas sakė pasitikintis teisėsaugos sprendimu nutraukti ikiteisminį tyrimą, tačiau tikino matantis neatsakytų klausimų. Vis tik atnaujinus tyrimą Seimo vadovas sako, kad jo eigos komentuoti būtų neteisinga.
„Kadangi ikiteisminis tyrimas yra atnaujintas, būtų neteisinga komentuoti jo eigą ar spėlioti apie galimas išvadas. Kaip ir minėjau anksčiau, pasitikiu teisėsaugos institucijomis, todėl esu įsitikinęs, kad jos išsamiai įvertins visas reikšmingas aplinkybes ir pateiks atsakymus ne tik į man kilusius, bet ir visuomenei rūpimus klausimus“, – nurodė jis.
BNS skelbė, kad LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius antradienį inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl E. Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo, kai prokuratūra nustatė, kad tarybos posėdyje rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei.
Pasak LRT, M. Jackevičius yra patvirtinęs, kad į jį dėl tokio leidimo E. Samoškaitė nesikreipė, jis pats pavedimo slapta įrašinėti nėra davęs.
Iki kol bus pabaigtas drausminis tyrimas, žurnalistė ir toliau nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis bei neves „Dienos temos“.
Pati E. Samoškaitė pripažįsta, kad tušinukas priklausė jai, bet neigia įrenginį palikusi minėtame posėdyje.
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