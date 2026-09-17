Kada priklauso išmoka mirus artimajam?

– Ar darbuotojui mirus artimam žmogui darbdavys privalo mokėti materialinę išmoką?
– Priklauso nuo to, ar kalbame apie privatų sektorių, ar biudžetinių įstaigų darbuotojus. Darbo kodeksas apskritai nenumato darbdaviui pareigos mokėti materialinę išmoką. Tačiau tokia išmoka gali būti numatyta kolektyvinėje sutartyje, darbo apmokėjimo sistemoje ar kitame įmonės vidaus teisės akte.
– Vadinasi, privatus darbdavys pats gali būti nusistatęs, kokiais atvejais tokia išmoka mokama?
– Taip, tokią tvarką jis gali būti nusimatęs. Pareigos mokėti išmoką nėra. Jeigu tokios tvarkos nėra nė viename iš minėtų dokumentų, darbdavys vis tiek gali savo iniciatyva priimti sprendimą ir skirti pašalpą.
– O kaip yra biudžetinėse įstaigose?
– Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimą reglamentuojančiame įstatyme numatyta, kad biudžetinės įstaigos vadovas, atsižvelgęs į įstaigos finansines galimybes, darbuotojo finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali skirti iki penkių minimalių mėnesinių algų dydžio materialinę išmoką darbuotojo šeimos nariams mirus darbuotojui.
– Kur darbuotojas gali pasitikrinti, ar jo darbovietėje tokia tvarka galioja?
– Reikėtų teirautis darbdavio ir pasitikrinti įmonės vidaus tvarkas bei dokumentus. Juose gali būti numatyta, ar tokia išmoka skiriama ir kokiomis sąlygomis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti tokią išmoką?
– Mirus darbuotojui, jo šeimos nariai turėtų pateikti darbdaviui prašymą skirti materialinę pašalpą ir mirties faktą patvirtinantį dokumentą.
– Ar mirus artimam žmogui darbuotojui priklauso laisvos dienos?
– Taip. Darbo kodeksas numato, kad mirus šeimos nariui darbdavys privalo suteikti darbuotojui iki penkių kalendorinių dienų nemokamų atostogų. Tai yra darbdavio pareiga.
– Ar ši tvarka galioja tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje?
– Taip.
– Ar išmokos ar laisvų dienų suteikimas priklauso nuo giminystės ryšio su mirusiuoju?
– Privačiame sektoriuje išmokų skyrimas nėra atskirai reglamentuotas. Jeigu darbdavys vidaus teisės aktuose yra numatęs išmoką, juose turėtų būti nustatyta ir jos skyrimo tvarka, dydis bei kriterijai. Tokiu atveju gali būti vertinamas ir giminystės ryšys ar kitos aplinkybės. Pavyzdžiui, gali reikėti pateikti giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą.
– Ką turėtų daryti darbuotojas, netekęs artimojo ir nežinantis, kokia tvarka galioja jo darbovietėje?
– Paprastai darbuotojas kreipiasi į darbdavį, praneša apie artimojo mirtį ir paprašo suteikti nemokamų atostogų. Jeigu tuo metu darbuotojas nežino apie darbovietėje galiojančią materialinės pašalpos skyrimo tvarką, pats darbdavys gali jį apie tai informuoti. Prašymą dėl pašalpos galima pateikti ir vėliau, grįžus po nemokamų atostogų.
Naujausi komentarai