 Kai kur išmatuota 227 proc. kritulių normos: skirtumai tarp vietovių – didžiuliai

Kai kur išmatuota 227 proc. kritulių normos: skirtumai tarp vietovių – didžiuliai

2026-08-26 12:12 diena.lt inf.

Praėjusios dienos buvo lietingos, tad meteorologai siūlo pasižiūrėti į rugpjūčio mėnesio kritulių kiekio statistiką.  

<span>Kai kur išmatuota 227 proc. kritulių normos: skirtumai tarp vietovių – didžiuliai</span>
Kai kur išmatuota 227 proc. kritulių normos: skirtumai tarp vietovių – didžiuliai / G. Skaraitienės / BNS nuotr., meteo.lt žemėlapis

„Vidutiniškai Lietuvoje iškrito apie 89 mm kritulių, o tai sudaro 116 proc. rugpjūčio mėnesio normos. Vietomis jau pasiekta daugiau nei pusantros mėnesio kritulių normos. Skirtumas tarp drėgniausių ir sausiausių šalies vietovių siekia iki penkių kartų“, – teigė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai.

Rugpjūčio 1–26 d. (iki 9 val. ryto) daugiausia kritulių išmatuota Vakarų Lietuvoje:

Mažeikiuose – 179,1 mm (227 procentai rugpjūčio mėn. normos);

Šilutėje – 146,8 mm (165 procentai mėnesio normos);

Laukuvoje (Šilalės r.) – 144,4 mm (160 procentų);

Rietave – 137,4 mm (149 procentai);

Kelmėje – 127,5 mm (182 procentai);

Plungėje – 126,6 mm (141 procentas).

Šis žemėlapis sudarytas iš daugiau nei 140 matavimo taškų, tačiau dėl buvusių lokalių liūčių gali pasitaikyti netikslumų.
Šis žemėlapis sudarytas iš daugiau nei 140 matavimo taškų, tačiau dėl buvusių lokalių liūčių gali pasitaikyti netikslumų. / Meteo.lt žemėlapis

Mažiausiai kritulių išmatuota:

Kybartuose (Vilkaviškio r.) – 32,6 mm (49 procentai rugpjūčio mėn. normos);

Ukmergėje – 42,7 mm (53 procentai mėnesio normos);

Jonavoje – 46,9 mm (58 procentai);

Marijampolėje – 48,3 mm (66 procentai);

Anykščiuose – 48,5 mm (60 procentų);

Kalvarijoje – 50,2 mm (69 procentai).

„Remiantis dabartiniais duomenimis, šiandien palis tik vietomis, o ketvirtadienį ir penktadienį laikysis sausi orai. Savaitgalį – daugelyje rajonų trumpai palis. Nežiūrint to, bendras kritulių kiekis bus nedidelis ir sieks iki 2–7 mm. Tai ypač gera žinia regionams, kurie sulaukė labai gausaus lietaus“, – teigė sinoptikai.

Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, vietomis 12–14, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Penktadienį be lietaus. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, Kuršių nerijoje 13–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 26 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Kartena – iki 86 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 71 cm. Stichinis vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais (stichinio vandens lygio riba 245 cm.).

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 13–22, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 18, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos. 

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.

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