KAM išplėtė Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą mokyklose

Praėjusiais mokslo metais šioje programoje dalyvavo beveik 20 proc. šios amžiaus grupės moksleivių.
„Visuotinė gynyba prasideda nuo žmogaus, kuris žino, ką daryti ištikus krizei, geba pasirūpinti savimi ir prireikus padėti kitam. Išplėtėme Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą – tai jaunajai kartai suteiks realių praktinių žinių, kaip reikėtų elgtis kritinėse situacijose“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Anot ministerijos, kursą ves Lietuvos šaulių sąjungos instruktoriai, užsiėmimai bus organizuojami mokykloms patogiu metu ir derinami su jų tvarkaraščiais.
Vienos dienos kurso metu moksleiviai ne tik įgis teorinių žinių, bet bus supažindinti su išgyvenimo pagrindais, pirmąja pagalba, pilietinės gynybos principais, orientavimusi nepažįstamoje vietovėje, saugumu ir atsakingu elgesiu krizinėse situacijose. Moksleiviai taip pat mokysis pasiruošti stichinėms nelaimėms bei branduolinės avarijos ar karinio konflikto atveju.
„Esminis kurso tikslas – kad jaunas žmogus krizės metu nepasimestų, žinotų pagrindinius veiksmus ir gebėtų ne tik pasirūpinti savimi, bet ir padėti aplinkiniams“, – pranešime pažymėjo KAM.
Nuo 2023–2024 mokslo metų Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas pradėtas organizuoti devintokams, o programos mastas palaipsniui buvo išplėstas. Šiuo metu trijų dienų kursą išklauso visi Lietuvos devintokai.
Jiems skirtame kurse Lietuvos šaulių sąjungos nariai ir kviestiniai lektoriai moko praktinių išgyvenimo ir pasirengimo krizinėmis situacijoms įgūdžių.
Ministerija ir toliau ketina programą nuosekliai plėsti. Anot jos, nuo 2027 metų planuojama pradėti pilotinius Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių užsiėmimus ir 5–6 klasių moksleiviams.
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