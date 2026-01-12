KAM kviečia Kapčiamiesčio gyventojus į konsultacijas dėl planuojamo poligono

„Tęsiamas dialogas su Kapčiamiesčio ir aplinkinių vietovių gyventojais dėl planuojamo Kapčiamiesčio poligono. Siekiant užtikrinti atvirą bendravimą, atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus, organizuojami susitikimai bei specialistų konsultacijos“, – skelbiama ministerijos pranešime.
Nurodoma, jog konsultacijų metu bus aptariamas gyventojų turto vertinimas, karinės pratybos, mokymai bei kiti bendruomenei kylantys klausimai.
Konsultacijos vyks šį trečiadienį–penktadienį miestelyje esančioje Kapčiamiesčio bibliotekoje.
Kaip skelbia KAM, registracijos nuoroda bus paskelbta netrukus, o neužsiregistravę gyventojai bus priimami „gyvos eilės principu“.
Nurodoma, jog atvykstant būtina turėti asmens tapatybės dokumentą.
Kaip skelbta, gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik, dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
