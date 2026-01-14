KAM rengs papildomas konsultacijas Kapčiamiesčio gyventojams

Kaip trečiadienį pranešė ministerija, papildomi individualūs susitikimai vyks sausio 21-22 dienomis. Gyventojai jau gali registruotis į konsultacijas internetu arba telefonu.
BNS rašė, kad sausio 14–16 dienomis Kapčiamiestyje vyksta miestelio gyventojams skirtos individualios ekspertų konsultacijos dėl planuojamo poligono.
Konsultuojami tik Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai bei planuojamo poligono teritorijoje nekilnojamojo turto turintys žmonės.
Susitikimų metu gyventojams atsakoma į jų klausimus dėl nekilnojamojo turto, įskaitant žemės ir miško, nuosavybės, šio turto vertinimo principų, karinių pratybų, mokymų vykdymo.
Ketvirtadienį Kapčiamiestyje apsilankys ir prezidentas Gitanas Nausėda kartu su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.
Anot KAM, siūlymas steigti poligoną būtent Kapčiamiestyje pateiktas dėl strateginės šios teritorijos padėties – pietų Lietuvoje, besiribojant su Lenkija ir esant Suvalkų koridoriaus dalyje. Kariniu požiūriu ši teritorija yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Ministerijos teigimu, šiame regione vykdomos pratybos leistų efektyviausiai stiprinti gynybos pajėgumus ir užtikrinti greitą karinį pastiprinimą NATO sąjungininkų pajėgomis. Geografinė padėtis prie Lenkijos sienos ateityje atveria galimybes bendradarbiauti su kaimyninės šalies kariuomene.
KAM pabrėžia, kad sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba (VGT) poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas šių metų pavasarį.
Praėjusį penktadienį krašto apsaugos ministras R. Kaunas, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kiti krašto apsaugos sistemos, Aplinkos ministerijos atstovai, nekilnojamojo turto ekspertas vyko į Lazdijus, kur susitiko su vietos gyventojais.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
