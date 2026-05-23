Kariuomenė Utenos ir Panevėžio apskrityse tęsia dronų paieškas

Lietuvos kariuomenės atstovai informavo, kad objektų paieška šeštadienį toliau tęsiama Karo policijos, Sausumos pajėgų ir Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumais.
„Vykdoma gyventojų apklausa, taip pat pasitelkti bepiločiai orlaiviai ir lengvoji aviacija įvairių vietovių išžvalgymui“, – Eltai šeštadienį nurodė Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas.
Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, kaip įtariama, dronas.
Kiek vėliau situaciją komentavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog radarai užfiksavo dvi į dronus panašias atžymas, tačiau abu dingo ties Utena.
Anot Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko, galimų dronų atžymos buvo užfiksuotos Lietuvos radarų – Karinių oro pajėgų (KOP) stebėjimo sistemomis. Buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Po maždaug valandos raudonas grėsmės lygis Utenos apskrityje buvo pakeistas į geltoną, o netrukus – į baltą, reiškianti, kad grėsmės nebėra.
Įtariamas dronas į Lietuvos teritoriją buvo įskridęs ir trečiadienį. Rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Kiek vėliau paskelbta, jog į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine. Varėnos rajone – tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje, vyko paieškos. Tačiau nieko neradus, jos buvo nutrauktos.
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