Kariuomenės atstovas: apie į Lietuvą skrendantį droną karštąja linija informavo Minskas

„Ryte mes gavome pranešimą iš Baltarusijos karinių pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją, analogišką informaciją gavo mūsų kaimynai latviai“, – žurnalistams trečiadienį sakė N. Stankevičius.
Galimai droną pastebėjo tiek Lietuvos, tiek Latvijos kariuomenių radarai, buvo aktyvuotos NATO oro policijos pajėgos, du naikintuvai pakilo iš Amari oro bazės Estijoje, vienas jų buvo nukreiptas į Lietuvą, kitas – į Latviją.
„Užduotis orlaiviams buvo aptikti ir vizualiai identifikuoti bepilotį orlaivį ir jį sunaikinti, bet operacija baigėsi tuo, kad ore nebuvo aptiktas joks bepilotis priešiškas orlaivis. Oro policiją vykdantys orlaiviai nutraukė misiją ir grįžo į Estiją“, – kalbėjo N. Stankevičius.
„Šiuo metu negalime atsakyti, kur yra tas orlaivis, ar jis nukrito, ar jis tiesiog išskrido iš Lietuvos teritorijos. Paiešką toliau vykdome Karinių oro pajėgų sraigtasparniu ir antžeminėmis pajėgomis, jei operacija bus sėkminga ir rasime, ar nuolaužas, ar nukritusį orlaivį, pranešime“, – pridūrė jis.
N. Stankevičius teigė pozityviai vertinantis Baltarusijos pusės gestą pasidalinti informacija su Lietuva ir pabrėžė, kad tokią pačią informaciją iš Minsko gavo ir latviai.
„Kada yra neaiškūs atvejai, turėtų mūsų karinės oro pajėgos bendrauti ir apsikeisti informacija. Ir šios dienos faktas rodo, kad tai įvyko ir tai yra gerai, kad mes gavome signalą iš Baltarusijos. (...) Ar dažnai (Baltarusija informuoja apie pavojų – BNS), ar nedažnai, įvairių yra situacijų buvę, aš nenorėčiau komentuoti“, – sakė jis.
„Tai, kad abi šalys gavo informaciją iš Baltarusijos, aš sakyčiau, yra pozityvu“, – pabrėžė kariuomenės atstovas.
N. Stankevičius pabrėžė, kad kariuomenė visuomenės informavimo algoritmų nekeitė, o perspėjimo sistema suveikė taip, kaip ir buvo tikėtasi.
„Mes algoritmų nekeičiam, veikiame pagal esamus algoritmus. Buvo priimtas sprendimas įvesti situaciją geltoną. (...) Po geltonos buvo įvesta raudona ir irgi telefone aš asmeniškai pats irgi gavau tokią tokią žinutę, tai tas algoritmas suveikė. Perspėjimo sistema suveikė taip, kaip ir buvo tikėtasi, taip, kaip ir buvo planuota“, – teigė jis.
„Pagal algoritmą, jeigu neatpažįstamas objektas arba grėsmingas objektas artėja į Lietuvos teritoriją, yra nustatytos ribos, kur esant objektui nuo Lietuvos teritorijos sienos, kada yra skelbiama geltona pavojaus, reiškia, situacija geltona, kada atitinkamai reikia elgtis ir nuo kada reikia skelbti raudoną“, – nurodė N. Stankevičius.
Kaip anksčiau teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas (NKVC) Vilmantas Vitkauskas, objektas iš kariuomenės radarų dingo aplink Merkinę.
BNS skelbė, kad oro pavojus paskelbtas dėl netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio.
Iš pradžių grėsmė buvo paskelbta Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau – ir Vilniaus bei Alytaus apskrityse.
